Прикарпатье – Диназ – 4:2. Волевая победа. Видео голов и обзор матча
«Диназ» дважды вел в счете, но проиграл матч
В группе «Выбывание» Первой лиги в пятницу, 18 апреля, состоялся матч «Прикарпатье» – «Диназ». Поединок закончился победой команды хозяев со счетом 4:2.
«Диназ» открыл счет на 10-й минуте. Автором гола стал Богдан Духота. «Прикарпатье» отыгралось на 33-й минуте. Василий Цюцюра реализовал пенальти. Однако Инал Черткоев снова вывел команду гостей вперед.
После этого забивали только игроки «Прикарпатья». Команда одержала победу со счетом 4:2.
Первая лига Украины. Выбывание. 18 апреля
«Прикарпатье» – «Диназ» – 4:2
Голы: Цюцюра, 33, 56, Хома, 65, 87 – Духота, 10, Черткоев, 47.
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
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