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  4. Прикарпатье – Диназ – 4:2. Волевая победа. Видео голов и обзор матча
Украина. Первая лига
19 апреля 2025, 12:57 | Обновлено 19 апреля 2025, 12:58
71
0

Прикарпатье – Диназ – 4:2. Волевая победа. Видео голов и обзор матча

«Диназ» дважды вел в счете, но проиграл матч

19 апреля 2025, 12:57 | Обновлено 19 апреля 2025, 12:58
71
0
Прикарпатье – Диназ – 4:2. Волевая победа. Видео голов и обзор матча
ФК Прикарпатье

В группе «Выбывание» Первой лиги в пятницу, 18 апреля, состоялся матч «Прикарпатье» – «Диназ». Поединок закончился победой команды хозяев со счетом 4:2.

«Диназ» открыл счет на 10-й минуте. Автором гола стал Богдан Духота. «Прикарпатье» отыгралось на 33-й минуте. Василий Цюцюра реализовал пенальти. Однако Инал Черткоев снова вывел команду гостей вперед.

После этого забивали только игроки «Прикарпатья». Команда одержала победу со счетом 4:2.

Первая лига Украины. Выбывание. 18 апреля

«Прикарпатье» – «Диназ» – 4:2

Голы: Цюцюра, 33, 56, Хома, 65, 87 – Духота, 10, Черткоев, 47.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

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Прикарпатье Ивано-Франковск Диназ Вышгород чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины видео голов и обзор Инал Черткоев Василий Цюцюра Андрей Хома
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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