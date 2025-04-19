Прикарпатье – Диназ – 4:2. Волевая победа. Видео голов и обзор матча

В группе «Выбывание» Первой лиги в пятницу, 18 апреля, состоялся матч «Прикарпатье» – «Диназ». Поединок закончился победой команды хозяев со счетом 4:2.

«Диназ» открыл счет на 10-й минуте. Автором гола стал Богдан Духота. «Прикарпатье» отыгралось на 33-й минуте. Василий Цюцюра реализовал пенальти. Однако Инал Черткоев снова вывел команду гостей вперед.

После этого забивали только игроки «Прикарпатья». Команда одержала победу со счетом 4:2.

Первая лига Украины. Выбывание. 18 апреля

«Прикарпатье» – «Диназ» – 4:2

Голы: Цюцюра, 33, 56, Хома, 65, 87 – Духота, 10, Черткоев, 47.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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