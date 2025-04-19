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19 апреля 2025, 11:51 |
17
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 апреля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

19 апреля 2025, 11:51 |
17
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 19 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

13:00 Карпаты – Рух

Ggbet 2.09 – 3.05 – 4.42

17:00 Эвертон – Манчестер Сити

Ggbet 4.08 – 3.67 – 1.97

17:15 Барселона – Сельта

Ggbet 1.30 – 6.91 – 10.0

18:00 Шахтер – Колос

Ggbet 1.27 – 5.90 – 12.50

КИБЕРСПОРТ

20:00 Nexus Gaming – ECLOT

Ggbet 2.23 – 1.62

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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