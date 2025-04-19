Другие новости19 апреля 2025, 11:51 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 апреля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
19 апреля 2025, 11:51 |
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В субботу, 19 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
13:00 Карпаты – Рух
17:00 Эвертон – Манчестер Сити
17:15 Барселона – Сельта
18:00 Шахтер – Колос
КИБЕРСПОРТ
20:00 Nexus Gaming – ECLOT
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