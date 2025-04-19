СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 апреля

В субботу, 19 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

13:00 Карпаты – Рух

2.09 – 3.05 – 4.42

17:00 Эвертон – Манчестер Сити

4.08 – 3.67 – 1.97

17:15 Барселона – Сельта

1.30 – 6.91 – 10.0

18:00 Шахтер – Колос

1.27 – 5.90 – 12.50

КИБЕРСПОРТ

20:00 Nexus Gaming – ECLOT

2.23 – 1.62