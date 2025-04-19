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Украина. Премьер лига
19 апреля 2025, 11:53 | Обновлено 19 апреля 2025, 11:58
340
2

Карпаты и Рух определились со стартовыми составами на львовское дерби

Матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 19 апреля в 13:00

19 апреля 2025, 11:53 | Обновлено 19 апреля 2025, 11:58
340
2
Карпаты и Рух определились со стартовыми составами на львовское дерби
Instagram. ФК Рух

19 апреля состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют львовские клубы – «Карпаты» и «Рух».

Поединок пройдет на стадионе «Украина» во Львове. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами на предстоящее противостояние.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

«Карпаты» набрали 36 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. «Рух» разместился на девятой позиции, в активе клуба – 30 очков.

Стартовые составы команд на матч Карпаты Рух:

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Рух Львов Карпаты - Рух стартовые составы
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Комментарии 2
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Burevestnik
Карпати грають з Рухом???
так вони ніби з'єднались чи совокупились...
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василь бруховський
Цікаво скільки Невес башляє тренеру, щоб попадати в склад?
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