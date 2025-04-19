Карпаты и Рух определились со стартовыми составами на львовское дерби
Матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 19 апреля в 13:00
19 апреля состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют львовские клубы – «Карпаты» и «Рух».
Поединок пройдет на стадионе «Украина» во Львове. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.
Наставники команд определились со стартовыми составами на предстоящее противостояние.
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«Карпаты» набрали 36 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. «Рух» разместился на девятой позиции, в активе клуба – 30 очков.
Стартовые составы команд на матч Карпаты – Рух:
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