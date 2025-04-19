Элина Свитолина – Елена-Габриэла Русе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 250 в Руане
19 апреля украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 18) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Руане, Франция.
В 1/2 финала украинка сыграет против представительницы Румынии Елены-Габриэлы Русе (WTA 90). Поединок пройдет третьим запуском на центральном корте после игры Данилович – Ламенс. Ориентировочное время начала матча – 17:00 по Киеву.
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Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Элины.
Победительница противостояния в финале сыграет либо против Ольги Данилович, либо против Сюзан Ламенс.
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