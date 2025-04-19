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Украина. Премьер лига
19 апреля 2025, 10:59 | Обновлено 19 апреля 2025, 11:00
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0

«Все решил Ярмоленко». Карась объяснил, почему Оболонь проиграла Динамо

Защитник «пивоваров» высказался о матче против «Динамо»

19 апреля 2025, 10:59 | Обновлено 19 апреля 2025, 11:00
130
0
«Все решил Ярмоленко». Карась объяснил, почему Оболонь проиграла Динамо
ФК Оболонь. Даниил Карась

Защитник киевской «Оболони» Даниил Карась поделился эмоциями после матча 25 тура Украинской Премьер-лиги против киевского «Динамо». Футболист отметил индивидуальные действия Андрея Ярмоленко.

«Конечно, было два разных тайма. Надо просто реализовать свои моменты. Я не могу сказать, что Динамо в первом тайме имело какие-то опасные эпизоды. Один удар Ярмоленко и все. А у нас сколько? Три или четыре. Они могли бы повлиять на ход поединка, но мы не использовали их. В заключение побежали забивать, но пропустили такие голы. Хотели победить.

«Слишком много эмоций отдали в первой половине игры. Во втором тайме потеряли концентрацию, теряли позиции и игроков соперника. Мы пытались забить и были моменты, но подвела реализация», – рассказал Карась.

В нынешнем сезоне «Динамо» возглавляет турнирную таблицу УПЛ, имея в своем активе 63 турнирных пункта после 25 сыгранных матчей. «Оболонь» с 24 баллами занимает 12 строчку турнирки.

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Даниил Карась Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Динамо Киев Динамо - Оболонь чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: FootballHub
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