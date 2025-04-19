«Все решил Ярмоленко». Карась объяснил, почему Оболонь проиграла Динамо

Защитник киевской «Оболони» Даниил Карась поделился эмоциями после матча 25 тура Украинской Премьер-лиги против киевского «Динамо». Футболист отметил индивидуальные действия Андрея Ярмоленко.

«Конечно, было два разных тайма. Надо просто реализовать свои моменты. Я не могу сказать, что Динамо в первом тайме имело какие-то опасные эпизоды. Один удар Ярмоленко и все. А у нас сколько? Три или четыре. Они могли бы повлиять на ход поединка, но мы не использовали их. В заключение побежали забивать, но пропустили такие голы. Хотели победить.

«Слишком много эмоций отдали в первой половине игры. Во втором тайме потеряли концентрацию, теряли позиции и игроков соперника. Мы пытались забить и были моменты, но подвела реализация», – рассказал Карась.

В нынешнем сезоне «Динамо» возглавляет турнирную таблицу УПЛ, имея в своем активе 63 турнирных пункта после 25 сыгранных матчей. «Оболонь» с 24 баллами занимает 12 строчку турнирки.