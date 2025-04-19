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Украина. Премьер лига
19 апреля 2025, 10:33 |
35
0

Где смотреть матч чемпионата Украины Левый Берег – Полесье

19 апреля в 15:30 состоится матч 25-го тура УПЛ

19 апреля 2025, 10:33 |
35
0
Где смотреть матч чемпионата Украины Левый Берег – Полесье
УПЛ

В субботу, 19 апреля, в 15:30 состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Левый Берег» и «Полесье».

Команды встретятся на стадионе «Левый Берег» в Киевской области.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Сергей Сергеевич Задыран.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале UPL-TV, который доступен на ОТТ-платформе MEGOGO.

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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