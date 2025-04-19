Где смотреть матч чемпионата Украины Левый Берег – Полесье
19 апреля в 15:30 состоится матч 25-го тура УПЛ
В субботу, 19 апреля, в 15:30 состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Левый Берег» и «Полесье».
Команды встретятся на стадионе «Левый Берег» в Киевской области.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Сергей Сергеевич Задыран.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале UPL-TV, который доступен на ОТТ-платформе MEGOGO.
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