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Премьер-лига
Левый Берег
19.04.2025 15:30 - : -
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
19 апреля 2025, 10:29 |
23
0

Левый Берег – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 апреля в 15:30 состоится матч 25-го тура УПЛ

19 апреля 2025, 10:29 |
23
0
Левый Берег – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 19 апреля, в 15:30 состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Левый Берег» и «Полесье».

Команды встретятся на стадионе «Левый Берег» в Киевской области.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Сергей Сергеевич Задыран.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале UPL-TV, который доступен на ОТТ-платформе MEGOGO.

Левый Берег – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Левый Берег – Полесье
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Левый Берег Киев Полесье Житомир Левый Берег - Полесье Украинская Премьер-лига смотреть онлайн чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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