Кто же остановит Дьекереша? Фантастические достижения шведа в Спортинге

В матче 30-го тура чемпионата Португалии Спортинг дома обыграл Морейренсе со счетом 3:1.

Хет-триком в этом поединке отличился шведский нападающий хозяев Виктор Дьекереш.

Это уже 6-й хет-трик форварда в сезоне в матчах за клуб и сборную во всех турнирах:

3 - Фаренсе

4 – Эштрела

3 – Манчестер Сити

4 - Азербайджан

3 - Витория

3 – Морейренсе

26-летний швед стал первым игроком Спортинга за 23 года (после бразильца Жардела), забившего 46+ голов за клуб во всех турнирах (47: 34 – чемпионат Португалии, 6 – Лига чемпионов, 4 – Кубок Лиги Португалии, 3 – Кубок Португалии).

Рекордсменом Спортинга является Пейротео, забивший 58 голов за клуб во всех турнирах в одном сезоне.

Матч против Морейренсе стал для Виктора Дьекереша 23-м за Спортинг во всех турнирах, в котором он забил 2+ гола (23/96, 24%).

Шведский нападающий также стал 18-м игроком Спортинга, забившим 90 голов за клуб во всех турнирах. Сделал Дьекереш это в 96 матчах, что является третьим самым быстрым показателем в истории клуба. Пейротео забил 90 голов за 48 матчей, Мануэль Соэйро – за 85 матчей.