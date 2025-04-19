Кто же остановит Дьекереша? Фантастические достижения шведа в Спортинге
Виктор отметился хет-триком в матче чемпионата Португалии
В матче 30-го тура чемпионата Португалии Спортинг дома обыграл Морейренсе со счетом 3:1.
Хет-триком в этом поединке отличился шведский нападающий хозяев Виктор Дьекереш.
Это уже 6-й хет-трик форварда в сезоне в матчах за клуб и сборную во всех турнирах:
- 3 - Фаренсе
- 4 – Эштрела
- 3 – Манчестер Сити
- 4 - Азербайджан
- 3 - Витория
- 3 – Морейренсе
26-летний швед стал первым игроком Спортинга за 23 года (после бразильца Жардела), забившего 46+ голов за клуб во всех турнирах (47: 34 – чемпионат Португалии, 6 – Лига чемпионов, 4 – Кубок Лиги Португалии, 3 – Кубок Португалии).
Рекордсменом Спортинга является Пейротео, забивший 58 голов за клуб во всех турнирах в одном сезоне.
Матч против Морейренсе стал для Виктора Дьекереша 23-м за Спортинг во всех турнирах, в котором он забил 2+ гола (23/96, 24%).
Шведский нападающий также стал 18-м игроком Спортинга, забившим 90 голов за клуб во всех турнирах. Сделал Дьекереш это в 96 матчах, что является третьим самым быстрым показателем в истории клуба. Пейротео забил 90 голов за 48 матчей, Мануэль Соэйро – за 85 матчей.
🇸🇪Viktor Gyökeres é o 18.º jogador do Sporting a marcar 90 golos pelos leões.— Playmaker (@playmaker_PT) April 18, 2025
O 3.º a precisar de menos jogos para atingir este registo:
48J 🇵🇹Peyroteo (1939)
85J 🇵🇹Manuel Soeiro (1937)
96J 🇸🇪Viktor Gyökeres (2025) pic.twitter.com/fSqs9ICYCj
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