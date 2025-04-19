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Италия
19 апреля 2025, 08:59 | Обновлено 19 апреля 2025, 09:00
358
0

Экс-защитник сборной Италии завершил карьеру. Его замучили травмы

Андреа Конти принял важное решение

19 апреля 2025, 08:59 | Обновлено 19 апреля 2025, 09:00
358
0
Экс-защитник сборной Италии завершил карьеру. Его замучили травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Конти

Бывший защитник итальянского «Милана» Андреа Конти официально объявил о завершении футбольной карьеры.

«Я истощен, я годами боролся с травмами, физическими проблемами и разочарованиями. Я уже год как свободный агент и за последние три года сыграл всего девять матчей.

Вы должны отдавать себе отчет в своей ситуации, я больше не могу этого терпеть, и это будет моим окончательным решением», – заявил Конти.

В составе «Россонери» Конти дважды получал травму крестообразной связки колена в течение сезона 2017/18.

На счету Андреа 2 матча (3 ассиста) в составе сборной Италии. Также в его карьере были «Перуджа», «Виртус Ланчано», «Аталанта», «Парма» и «Сампдория»

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Андреа Конти Серия A чемпионат Италии по футболу Милан сборная Италии по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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