Экс-защитник сборной Италии завершил карьеру. Его замучили травмы

Бывший защитник итальянского «Милана» Андреа Конти официально объявил о завершении футбольной карьеры.

«Я истощен, я годами боролся с травмами, физическими проблемами и разочарованиями. Я уже год как свободный агент и за последние три года сыграл всего девять матчей.

Вы должны отдавать себе отчет в своей ситуации, я больше не могу этого терпеть, и это будет моим окончательным решением», – заявил Конти.

В составе «Россонери» Конти дважды получал травму крестообразной связки колена в течение сезона 2017/18.

На счету Андреа 2 матча (3 ассиста) в составе сборной Италии. Также в его карьере были «Перуджа», «Виртус Ланчано», «Аталанта», «Парма» и «Сампдория»