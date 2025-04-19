Рекордсмен УПЛ заговорил о вызове в сборную Украины. Он играет за Ингулец

Голкипер «Ингульца» Алексей Паламарчук заговорил о своих целях в футболе. Рекордсмен Украинской Премьер-лиги признался, что рассчитывает на вызов национальной сборной Украины.

– Был ли в вашей карьере момент, когда хотелось все бросить? Если да – что удержало?

– Нет, такого не было. Мотивация, желания и силы – у меня это очень много. Хочется проявляться каждый день на тренировке и показывать наилучшие результаты. Я понимаю, что можно развиваться в любом возрасте, если есть большое желание. Хотелось бы идти дальше.

Возможно получить шанс перейти в другой клуб. За цель пусть кто-то может смеяться, но мне бы хотелось попасть в сборную Украины. Как, например, Юрий Панькив из Александрии это сделал. Он – живой пример. В Европе тоже много таких примеров. Почему бы и нет? Нет ничего невозможного – я в это верю, – признался голкипер.

Алексей Паламарчук проводит невероятный сезон в составе «Ингульца». Голкипер стал рекордсменом УПЛ, отразив шесть пенальти подряд в чемпионате Украины.