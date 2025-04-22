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22 апреля 2025, 04:23 | Обновлено 22 апреля 2025, 04:57
44
0

Сборная Украины завоевала 120 медалей на юниорском ЧЕ по гиревому спорту

Континентальные соревнования состоялись в Софии, столице Болгарии

22 апреля 2025, 04:23 | Обновлено 22 апреля 2025, 04:57
44
0
Сборная Украины завоевала 120 медалей на юниорском ЧЕ по гиревому спорту
Минспорта

Сборная Украины по гиревому спорту на чемпионате Европы в Софии (Болгария) завоевала 120 медалей (83 золотые, 35 серебряных, 2 бронзовые).

В соревнованиях среди взрослых, юниоров и юниорок, старших юношей и девушек в возрасте 16–18 лет и младших юношей и девушек 14–16 лет приняли участие 180 спортсменов из 19 стран.

Наиболее успешно среди украинцев выступили: Александр Рыбин (95 кг, юниоры и взрослые) завоевал 8 золотых и 2 серебряные медали.

По 6 золотых медалей завоевали: Дина Загребельная (девушки U16 и U23, 58 кг), Никита Компаниец (юноши U16, +68 кг) и Антон Чуйко (U-23 и взрослые, 78 кг).

По 5 золотых наград выиграли: Эрика Ирклиенко (девушки U16, 53 кг), Даниил Букин (юноши U16, 68 кг), Данил Глушко (U18, 58 кг).

Больше всего золотых медалей украинские спортсмены собрали в дисциплинах: рывок (25), толчок (20) и длинный цикл (16).

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гиревой спорт
Николай Степанов Источник: Минспорта Украины
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