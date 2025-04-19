ФОТО. Милота дня. Легенда Манчестер Юнайтед показал внука
Рой Кин – счастливый дедушка
Рой Кин поделился в Instagram милым фото своего новорожденного внука.
53-летняя легенда сборной Ирландии и «Манчестер Юнайтед» стал дедушкой в третий раз.
«Мой новый внук, большой малыш», — подписал фото Кин.
«МЮ» с юмором прокомментировал: «Как раз к началу матча».
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Поздравления поступили от Робби Кина, Шона Райт-Филлипса и поклонников: «Рой Кин — король Instagram и дедушек», «Прочитал «большой малыш» твоим голосом», и так далее.
Кто из пятерых детей Кина стал родителем, неизвестно — он не афиширует личную жизнь.
Ранее в центре внимания была его дочь Лия, которая помолвлена с защитником сборной Англии Тейлором Харвуд-Беллисом.
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