Другие новости19 апреля 2025, 00:25 |
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ФОТО. Жена футболиста сб. Украины разделась. И показала идеальную фигуру
Жена Романа Яремчука продолжает впечатлять своей красотой
19 апреля 2025, 00:25 |
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Жена нападающего «Олимпиакоса» и сборной Украины Романа Яремчука, Кристина Яремчук, снова оказалась в центре внимания.
На этот раз она поразила поклонников снимком в эффектном купальнике, подчеркнувшем её идеальную фигуру.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
На новом фото она позирует в стильном купальнике, демонстрируя подтянутые формы.
Красавица любит заниматься в спортзале и поддерживать себя в идеальной форме.
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