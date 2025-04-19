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19 апреля 2025, 00:25 |
179
0

ФОТО. Жена футболиста сб. Украины разделась. И показала идеальную фигуру

Жена Романа Яремчука продолжает впечатлять своей красотой

19 апреля 2025, 00:25 |
179
0
ФОТО. Жена футболиста сб. Украины разделась. И показала идеальную фигуру
Instagram. Кристина Яремчук

Жена нападающего «Олимпиакоса» и сборной Украины Романа Яремчука, Кристина Яремчук, снова оказалась в центре внимания.

На этот раз она поразила поклонников снимком в эффектном купальнике, подчеркнувшем её идеальную фигуру.

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На новом фото она позирует в стильном купальнике, демонстрируя подтянутые формы.

Красавица любит заниматься в спортзале и поддерживать себя в идеальной форме.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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