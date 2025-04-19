ФОТО. Жена футболиста сб. Украины разделась. И показала идеальную фигуру

Жена нападающего «Олимпиакоса» и сборной Украины Романа Яремчука, Кристина Яремчук, снова оказалась в центре внимания.

На этот раз она поразила поклонников снимком в эффектном купальнике, подчеркнувшем её идеальную фигуру.

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На новом фото она позирует в стильном купальнике, демонстрируя подтянутые формы.

Красавица любит заниматься в спортзале и поддерживать себя в идеальной форме.