ФОТО. Криштиану Роналду впечатлил всех своей отцовской стороной

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду показал свою нежную сторону как отец, поздравив в соцсетях младшую дочь Беллу с третьим днем рождения.

Он выложил фото, где они с Беллой лежат на траве, обнявшись и улыбаясь друг другу.

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В подписи 40-летний футболист написал: «С днём рождения, любовь моя! Наша любовь всегда с тобой».

Белла — дочь Роналду и модели Джорджины Родригес.

Эта публикация уже собрала практически 6 млн лайков – среди украинских футболистов этот пост лайкнул нападающий «Ромы» Артем Довбик.