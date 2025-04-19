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19 апреля 2025, 00:01 |
234
0

ФОТО. Криштиану Роналду впечатлил всех своей отцовской стороной

Криштиану Роналду в роли любящего отца

19 апреля 2025, 00:01 |
234
0
ФОТО. Криштиану Роналду впечатлил всех своей отцовской стороной
Instagram. Криштиану Роналду и дочь Белла

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду показал свою нежную сторону как отец, поздравив в соцсетях младшую дочь Беллу с третьим днем рождения.

Он выложил фото, где они с Беллой лежат на траве, обнявшись и улыбаясь друг другу.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В подписи 40-летний футболист написал: «С днём рождения, любовь моя! Наша любовь всегда с тобой».

Белла — дочь Роналду и модели Джорджины Родригес.

Эта публикация уже собрала практически 6 млн лайков – среди украинских футболистов этот пост лайкнул нападающий «Ромы» Артем Довбик.

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фото Криштиану Роналду lifestyle Джорджина Родригес Аль-Наср Эр-Рияд сборная Португалии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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