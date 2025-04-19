ФОТО. Криштиану Роналду впечатлил всех своей отцовской стороной
Криштиану Роналду в роли любящего отца
Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду показал свою нежную сторону как отец, поздравив в соцсетях младшую дочь Беллу с третьим днем рождения.
Он выложил фото, где они с Беллой лежат на траве, обнявшись и улыбаясь друг другу.
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В подписи 40-летний футболист написал: «С днём рождения, любовь моя! Наша любовь всегда с тобой».
Белла — дочь Роналду и модели Джорджины Родригес.
Эта публикация уже собрала практически 6 млн лайков – среди украинских футболистов этот пост лайкнул нападающий «Ромы» Артем Довбик.
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