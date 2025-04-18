Другие новости18 апреля 2025, 23:40 |
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ФОТО. Дарья Бондарь красиво отпраздновала день рождения
Даша Бондарь поделилась фотографиями
18 апреля 2025, 23:40 |
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Дарья Бондарь отпраздновала свой день рождения.
Дарья Бондарь (Савина), жена защитника «Шахтёра» и сборной Украины Валерия Бондаря, отпраздновала день рождения в белом образе с тортом и вдохновляющим посланием о силе, открытости миру и стремлении к новым вершинам.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
В праздничной публикации она написала:
«Ещё один год жизни впереди — с вызовами, победами, улыбками и ростом. Я иду дальше — с открытым сердцем и огнём в глазах».
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