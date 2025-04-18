ФОТО. Дарья Бондарь красиво отпраздновала день рождения

Дарья Бондарь отпраздновала свой день рождения.

Дарья Бондарь (Савина), жена защитника «Шахтёра» и сборной Украины Валерия Бондаря, отпраздновала день рождения в белом образе с тортом и вдохновляющим посланием о силе, открытости миру и стремлении к новым вершинам.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В праздничной публикации она написала:

«Ещё один год жизни впереди — с вызовами, победами, улыбками и ростом. Я иду дальше — с открытым сердцем и огнём в глазах».