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18 апреля 2025, 23:40 |
462
0

ФОТО. Дарья Бондарь красиво отпраздновала день рождения

Даша Бондарь поделилась фотографиями

18 апреля 2025, 23:40 |
462
0
ФОТО. Дарья Бондарь красиво отпраздновала день рождения
Instagram. Дарья Бондарь

Дарья Бондарь отпраздновала свой день рождения.

Дарья Бондарь (Савина), жена защитника «Шахтёра» и сборной Украины Валерия Бондаря, отпраздновала день рождения в белом образе с тортом и вдохновляющим посланием о силе, открытости миру и стремлении к новым вершинам.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В праздничной публикации она написала:

«Ещё один год жизни впереди — с вызовами, победами, улыбками и ростом. Я иду дальше — с открытым сердцем и огнём в глазах».

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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