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Чемпионат Турции
Галатасарай
18.04.2025 20:00 – FT 2 : 0
Бодрумспор
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Турция
18 апреля 2025, 23:19 |
94
1

Галатасарай одолел Бодрумспор и продолжает лидировать в чемпионате

18 апреля состоялись два матча турецкой Суперлиги

18 апреля 2025, 23:19 |
94
1
Галатасарай одолел Бодрумспор и продолжает лидировать в чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine. Давинсон Санчес

18 апреля состоялись два матча турецкой Суперлиги – лидер чемпионата «Галатасарай» одержал уверенную победу и продолжает возглавлять турнирную таблицу.

Подопечные Окана Бурака одолели «Бодрумспор» в поединке 32-го тура. На 29-й минуте счет открыл уругвайский полузащитник Лукас Торрейра, а в конце второго тайма второй гол забил защитник Давинсон Санчес.

«Галатасарай» идет первым (77 баллов) – клуб оторвался на шесть очков от «Фенербахче», но те еще не сыграли матч 32-го тура. «Бодрумспор» занимает 14-е место (34 пункта).

Во втором поединке игрового дня «Хатайспор» и «Коньяспор» устроили голевую перестрелку, в которой сильнее оказались гости – 2:3. Гол хозяев в начале матча был отменен из-за игру рукой.

«Хатайспор» продолжает бороться за выживание, в активе клуба – 19 баллов (18-е место). «Коньяспор» разместился на восьмой позиции, набрав 40 очков.

Турецкая Суперлига, 32-й тур. 18 апреля

Галатасарай – Бодрумспор – 2:0

Голы: Торрейра, 29, Санчес, 81

Хатайспор – Коньяспор – 2:3

Голы: Бутобба, 28, Пармак, 32 – Евтович, 10, Прип, 70, Ульгюн, 90

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чемпионат Турции по футболу Галатасарай Бодрумспор Хатайспор Коньяспор Давинсон Санчес Лукас Торрейра
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Victor673256ua
Чемпіонство вже близько. Не те, що б я за Галатасарай, але трохи не люблю Моуріньо))
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