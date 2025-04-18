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Лига чемпионов
18 апреля 2025, 22:49 | Обновлено 18 апреля 2025, 22:50
16
0

Барселона Ж – Челси Ж. Прогноз и анонс на матч женской Лиги чемпионов

Матч начнется 20 апреля в 19:00 по Киеву

18 апреля 2025, 22:49 | Обновлено 18 апреля 2025, 22:50
16
0
Барселона Ж – Челси Ж. Прогноз и анонс на матч женской Лиги чемпионов
Официальный сайт «Барселоны»

В воскресенье, 20 апреля состоится матч ½ финала женской Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Челси». Игра стартует в 19:00 по киевскому времени.

Барселона

Нынешний обладатель трофея проводит невероятный сезон. В чемпионате Испании «Барселона» за 4 тура до завершения занимает 1-е место и имеет в своем активе 72 очка. Отрыв от ближайшего преследователя «Реала» – 7 зачетных пунктов. 8 баллов отделяет команду от того, чтобы в шестой раз подряд стать чемпионом страны.

В Кубке Испании коллектив уже дошел до финала, где в начале июня встретится с мадридским «Атлетико», а в четвертьфинале ЛЧ разгромил «Вольфсбург» с общим счетом 10:2.

Челси

Очень схожий сезон проводит другой участник этого противостояния. На данный момент в Суперлиге Челси находится на вершине турнирной таблицы и имеет на своем счету 48 очков. От 2-го места, которое занимает «Арсенал», отрыв составляет 3 очка, также «пенсионеры» имеют матч в запасе. Как и «Барселона», «синие» находятся на расстоянии полугода от того, чтобы выиграть чемпионат 6-й раз подряд.

В кубке «Челси» дошли до финала, где скоро встретятся с девушками из «МЮ», а в ¼ Лиги чемпионов клуб одолел «Манчестер Сити» после поражения 0:2 в первом матче – общий счет этого противостояния 2:3.

Личные встречи

Команды встречались в очных поединках 6 раз. Общая статистина в пользу «сине-гранатовых» – 3 победы «Барсы», 2 ничьи и 1 выигрыш «Челси».

В прошлом сезоне клубы также встречались в рамках 1/2 финала ЛЧ, тогда в первом матче «лондонцы» победили 0:1, но уже в Англии «Барса» смогла переломить игру и пройти дальше с общим счетом 1:2.

Интересные факты

  • «Барселона» забивала первой в 7/8 последних матчах. Только в проигранном матче с «Реалом» коллектив не смог отличиться раньше соперника.
  • За весь сезон «Челси» потерпели только 1 поражение – в матче против «Манчестер Сити» в рамках первого четвертьфинала Лиги чемпионов. Тогда матч завершился со счетом 2:0 в пользу «горожан».
  • В этом сезоне чемпионата «Барселона» за 26 матчей забила 91 гол (пропустила всего 16), «Челси» за 18 игр забили 49 мячей (13 пропустили).

Возможные стартовые составы

Барселона: Коль – Бругтс, Энген, Паредес, Фернандес – Путельяс, Гихарро, Бонмати – Паральюэло, Пайор, Лопез

Челси: Хэмптон – Балтимор, Брайт, Бьорн, Бронз – Катберт, Уолш – Джеймс, Каптейн, Рюттинг-Канерюд – Рамирес


Прогноз

Команды демонстрируют фантастический футбол в этом сезоне, поэтому нас ожидает феерический и интереснейший матч. Я поставлю на тотал больше 3 с коэффициентом 1.62.

Прогноз Sport.ua
Барселона Ж
20 апреля 2025 -
19:00
Челси Ж
Тотал больше 3 1.62 Сделать ставку

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Барселона Челси Лига чемпионов по футболу среди женщин прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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