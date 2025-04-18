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  4. 17-летний португальский талант стал лучшим бомбардиром Порту в 2025 году
Португалия
18 апреля 2025, 22:25 |
414
0

17-летний португальский талант стал лучшим бомбардиром Порту в 2025 году

В матче против «Фамаликана» Родриго Мора сделал дубль

18 апреля 2025, 22:25 |
414
0
17-летний португальский талант стал лучшим бомбардиром Порту в 2025 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго Мора

17-летний португальский полузащитник «Порту» Родриго Мора, который является одним из главных молодых талантов Европы, продолжает демонстрировать свои бомбардирские таланты.

В матче 30-го тура чемпионата Португалии молодой футболист сделал дубль в ворота «Фамаликана», благодаря которому «Порту» победил со счетом 2:1.

Это первый дубль 17-летнего Моры за первую команду «Порту». Он стал четвертым самым молодым игроком в истории клуба, забившим два гола в матче.

  • 17 лет и 9 месяцев – Фернандо Гомес (1974)
  • 17 лет и 10 месяцев – Лопеш Карнейро (1931)
  • 17 лет, 11 месяцев и 8 дней – Серафим (1961)
  • 17 лет, 11 месяцев и 13 дней – Родриго Мора (2025)

В текущем сезоне Родриго Мора забил уже восемь голов (5 из них – в последних 5-ти матчах за клуб) и отдал три результативных передачи.

Португалец является лучшим бомбардиром Порту в 2025 году, имея в своем активе 5 забитых мячей.

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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