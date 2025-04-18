17-летний португальский талант стал лучшим бомбардиром Порту в 2025 году
В матче против «Фамаликана» Родриго Мора сделал дубль
17-летний португальский полузащитник «Порту» Родриго Мора, который является одним из главных молодых талантов Европы, продолжает демонстрировать свои бомбардирские таланты.
В матче 30-го тура чемпионата Португалии молодой футболист сделал дубль в ворота «Фамаликана», благодаря которому «Порту» победил со счетом 2:1.
Это первый дубль 17-летнего Моры за первую команду «Порту». Он стал четвертым самым молодым игроком в истории клуба, забившим два гола в матче.
- 17 лет и 9 месяцев – Фернандо Гомес (1974)
- 17 лет и 10 месяцев – Лопеш Карнейро (1931)
- 17 лет, 11 месяцев и 8 дней – Серафим (1961)
- 17 лет, 11 месяцев и 13 дней – Родриго Мора (2025)
В текущем сезоне Родриго Мора забил уже восемь голов (5 из них – в последних 5-ти матчах за клуб) и отдал три результативных передачи.
Португалец является лучшим бомбардиром Порту в 2025 году, имея в своем активе 5 забитых мячей.
Aos 17 anos, Rodrigo Mora ⚽⚽ bisa pela 1.ª vez na carreira pic.twitter.com/tgq0xDiWwS— Playmaker (@playmaker_PT) April 18, 2025
Mais jovens a ⚽⚽ bisar pelo FC Porto:— Playmaker (@playmaker_PT) April 18, 2025
17 anos, 9 meses: Fernando Gomes (1974)
17 anos, 10 meses: Lopes Carneiro (1931)
17 anos, 11 meses, 8 dias: Serafim (1961)
17 anos, 11 meses, 13 dias: Rodrigo Mora (2025)🆕
17 anos, 11 meses, 20 dias: Ângelo Silva (1937) pic.twitter.com/eP009EXGmZ
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