Прошлогодний чемпион – out. Известны полуфиналисты пятисотника в Барселоне

На грунтовом турнире АТР 500 в Барселоне определены пары 1/2 финала.

Первый сеяный Карлос Алькарас разобрался с Алексом де Минауром в двух сетах. Алькарас продлил винстрик до восьми матчей. На прошлой неделе он стал победителем Мастерса в Монте-Карло.

Для Карлитоса это будет 36-й полуфинал в Туре за карьеру. Что касается очных противостояний с де Минауром, то у Алькарас 10 побед в 10 матчах.

Следующим соперником испанца будет седьмой сеяный Артур Фис. Французский теннисист в четвертьфинале вышел против прошлогоднего финалиста Стефаноса Циципаса, который снялся после двух геймов из-за травмы.

В еще одном полуфинале сыграют Карен Хачанов и Хольгер Руне.

«Нейтрал» переиграл Алехандро Давидовича Фокину, а датчанин выбил чемпиона 2024 года Каспера Рууда. Рууд с понедельника вылетит из топ-10.

Полуфиналы в Барселоне пройдут в субботу, 19 апреля.

ATP 500 Барселона. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Алекс де Минаур [5] – 7:5, 6:3

Стефанос Циципас [3] – Артур Фис [7] – 0:2, RET., Циципас

Нижняя часть сетки

Карен Хачанов – Алехандро Давидович-Фокина – 6:4, 7:5

Хольгер Руне [6] – Каспер Рууд [2] – 6:4, 6:2

ATP 500 Барселона. Пары 1/2 финала

Карлос Алькарас [1] – Артур Фис [7]

Карен Хачанов – Хольгер Руне [6]