Прошлогодний чемпион – out. Известны полуфиналисты пятисотника в Барселоне
В полуфиналах на турнире АТР 500 в Испании сыграют: Алькарас – Фис, Хачанов – Руне
На грунтовом турнире АТР 500 в Барселоне определены пары 1/2 финала.
Первый сеяный Карлос Алькарас разобрался с Алексом де Минауром в двух сетах. Алькарас продлил винстрик до восьми матчей. На прошлой неделе он стал победителем Мастерса в Монте-Карло.
Для Карлитоса это будет 36-й полуфинал в Туре за карьеру. Что касается очных противостояний с де Минауром, то у Алькарас 10 побед в 10 матчах.
Следующим соперником испанца будет седьмой сеяный Артур Фис. Французский теннисист в четвертьфинале вышел против прошлогоднего финалиста Стефаноса Циципаса, который снялся после двух геймов из-за травмы.
В еще одном полуфинале сыграют Карен Хачанов и Хольгер Руне.
«Нейтрал» переиграл Алехандро Давидовича Фокину, а датчанин выбил чемпиона 2024 года Каспера Рууда. Рууд с понедельника вылетит из топ-10.
Полуфиналы в Барселоне пройдут в субботу, 19 апреля.
ATP 500 Барселона. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Карлос Алькарас [1] – Алекс де Минаур [5] – 7:5, 6:3
Стефанос Циципас [3] – Артур Фис [7] – 0:2, RET., Циципас
Нижняя часть сетки
Карен Хачанов – Алехандро Давидович-Фокина – 6:4, 7:5
Хольгер Руне [6] – Каспер Рууд [2] – 6:4, 6:2
ATP 500 Барселона. Пары 1/2 финала
Карлос Алькарас [1] – Артур Фис [7]
Карен Хачанов – Хольгер Руне [6]
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