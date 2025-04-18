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ATP
18 апреля 2025, 21:24 | Обновлено 18 апреля 2025, 22:03
435
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Прошлогодний чемпион – out. Известны полуфиналисты пятисотника в Барселоне

В полуфиналах на турнире АТР 500 в Испании сыграют: Алькарас – Фис, Хачанов – Руне

18 апреля 2025, 21:24 | Обновлено 18 апреля 2025, 22:03
435
0
Прошлогодний чемпион – out. Известны полуфиналисты пятисотника в Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

На грунтовом турнире АТР 500 в Барселоне определены пары 1/2 финала.

Первый сеяный Карлос Алькарас разобрался с Алексом де Минауром в двух сетах. Алькарас продлил винстрик до восьми матчей. На прошлой неделе он стал победителем Мастерса в Монте-Карло.

Для Карлитоса это будет 36-й полуфинал в Туре за карьеру. Что касается очных противостояний с де Минауром, то у Алькарас 10 побед в 10 матчах.

Следующим соперником испанца будет седьмой сеяный Артур Фис. Французский теннисист в четвертьфинале вышел против прошлогоднего финалиста Стефаноса Циципаса, который снялся после двух геймов из-за травмы.

В еще одном полуфинале сыграют Карен Хачанов и Хольгер Руне.

«Нейтрал» переиграл Алехандро Давидовича Фокину, а датчанин выбил чемпиона 2024 года Каспера Рууда. Рууд с понедельника вылетит из топ-10.

Полуфиналы в Барселоне пройдут в субботу, 19 апреля.

ATP 500 Барселона. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Алекс де Минаур [5] – 7:5, 6:3
Стефанос Циципас [3] – Артур Фис [7] – 0:2, RET., Циципас

Нижняя часть сетки

Карен Хачанов – Алехандро Давидович-Фокина – 6:4, 7:5
Хольгер Руне [6] – Каспер Рууд [2] – 6:4, 6:2

ATP 500 Барселона. Пары 1/2 финала

Карлос Алькарас [1] – Артур Фис [7]
Карен Хачанов – Хольгер Руне [6]

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ATP Барселона Карлос Алькарас (теннисист) Алекс де Минаур Стефанос Циципас Артур Фис Карен Хачанов Алехандро Давидович-Фокина Хольгер Руне Каспер Рууд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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