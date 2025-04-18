Тренер Оболони: «Не заслужили проиграть Динамо. Наш лучший матч»
Шищенко доволен игрой своей команды
Наставник Оболони Сергей Шищенко оценил поражение 0:3 в матче УПЛ против Динамо. Тренер доволен игрой, но не результатом.
«Рискну сказать, что мы не заслужили поражение 0:3. Более того, рискнуть даже сказать, что вообще не заслужили проиграть. Демонстрировали хороший и агрессивный футбол на старте матча и во втором тайме. Вероятно, это лучший матч под моим руководством».
«Были агрессивными в атаке, но реализация подвела. Забей мы свои голы – и я не могу сказать, какой был бы счет. Все равно думаю, что матч был интересным для зрителей».
«Где-то не хватает мастерства и дисциплины», – сказал Щищенко.
Динамо лидирует в УПЛ, а Оболонь находится на 12-й позиции.
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