Тренер Оболони: «Не заслужили проиграть Динамо. Наш лучший матч»

Наставник Оболони Сергей Шищенко оценил поражение 0:3 в матче УПЛ против Динамо. Тренер доволен игрой, но не результатом.

«Рискну сказать, что мы не заслужили поражение 0:3. Более того, рискнуть даже сказать, что вообще не заслужили проиграть. Демонстрировали хороший и агрессивный футбол на старте матча и во втором тайме. Вероятно, это лучший матч под моим руководством».

«Были агрессивными в атаке, но реализация подвела. Забей мы свои голы – и я не могу сказать, какой был бы счет. Все равно думаю, что матч был интересным для зрителей».

«Где-то не хватает мастерства и дисциплины», – сказал Щищенко.

Динамо лидирует в УПЛ, а Оболонь находится на 12-й позиции.