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Украина. Премьер лига
18 апреля 2025, 20:45 | Обновлено 18 апреля 2025, 20:46
749
5

Тренер Оболони: «Не заслужили проиграть Динамо. Наш лучший матч»

Шищенко доволен игрой своей команды

18 апреля 2025, 20:45 | Обновлено 18 апреля 2025, 20:46
749
5
Тренер Оболони: «Не заслужили проиграть Динамо. Наш лучший матч»
ФК Динамо Киев

Наставник Оболони Сергей Шищенко оценил поражение 0:3 в матче УПЛ против Динамо. Тренер доволен игрой, но не результатом.

«Рискну сказать, что мы не заслужили поражение 0:3. Более того, рискнуть даже сказать, что вообще не заслужили проиграть. Демонстрировали хороший и агрессивный футбол на старте матча и во втором тайме. Вероятно, это лучший матч под моим руководством».

«Были агрессивными в атаке, но реализация подвела. Забей мы свои голы – и я не могу сказать, какой был бы счет. Все равно думаю, что матч был интересным для зрителей».

«Где-то не хватает мастерства и дисциплины», – сказал Щищенко.

Динамо лидирует в УПЛ, а Оболонь находится на 12-й позиции.

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Сергей Шищенко Динамо Киев Андрей Ярмоленко Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Динамо - Оболонь
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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Комментарии 5
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Saar
🤣🤣🤣🤣🤣
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+1
Burevestnik
точно-точно...
було схоже на гру МЮ-Ліон.
Оболонь ще б трохи і виграла.
 
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0
Серж
Не бредьте. Вы заслужили на гол. По игре было на +2, примерно, даже не на +1.
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0
Saltovka
Против купленного суркисом судейки не попрешь, Шищенко!
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-2
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