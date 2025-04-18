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  4. Комментатор УПЛ-ТВ: «Русский язык тренеров на матчах – пропаганда дерьма»
Украина. Премьер лига
18 апреля 2025, 20:10 | Обновлено 18 апреля 2025, 20:21
2023
20

Комментатор УПЛ-ТВ: «Русский язык тренеров на матчах – пропаганда дерьма»

Бебех считает, что тренеров можно штрафовать

18 апреля 2025, 20:10 | Обновлено 18 апреля 2025, 20:21
2023
20
Комментатор УПЛ-ТВ: «Русский язык тренеров на матчах – пропаганда дерьма»
ФК Динамо Киев

Комментатор матча Динамо – Оболонь на УПЛ ТБ Роман Бебех в течение игры был возмущен тем, что тренерские штабы обеих команд используют русский язык во время общения с игроками в течение встречи и это попадало в трансляцию.

Журналист считает, что УАФ могла бы штрафовать наставников.

«Если КДК УАФ будет штрафовать за русский язык тренеров, то они задумаются, что они делают. Если мы говорим, что спорт – это пропаганда правильных ценностей, то русский язык на соревнованиях – это пропаганда дерьма».

«Я думаю, что нужно всем нам нужно обратить на это внимание», – сказал Бебех во время трансляции.

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УПЛ-ТВ Динамо Киев Оболонь Киев Динамо - Оболонь Украинская Премьер-лига Роман Бебех российско-украинская война
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 20
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Серж
В Шлюхтаре вообще есть хоть один человек говорил когда-либо, у бровки, на украинском? Очевидно нет.
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+7
Показать Скрыть 2 ответа
Олексій Коваль
Не можна, а обов'язково потрібно
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+3
😸
Чого ви всі накинулись на тренерів, вони ж на публіці розмовляють українською, а той коментатор нехай займається своє справою, коли веде матч у прямому ефірі, його справа коментувати матч, а не засуджувати когось, тим паче ніхто не чує, окрім нього, що там говорять у тренерських штабах.
Он подивіться як розмовляють деякі експерти в студії на їх УПЛ ТВ, коли намагаються розмовляти українською, то хочеться нах виключити к єбєням.
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+1
Saar
100%!
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+1
MrStepanovM .
так...мені особливо соромно за Шовковського, тренера моєї команди, який розуміє і вміє спілкуватись українською
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0
fedd1979
Нехай спершу Гордона оштрафують
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0
CAHbI4
Кинул гавно на вентилятор, кастрюли проснулись...
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-1
sashav2007
100% правий коментатор!!!
язік у корови, у людей - мова!
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-1
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MaximusOne
А іноземних тренерів теж потрібно штрафувати, коли вони будуть на англійській, чи якійсь своїй мові розмовляти, давати вказівки гравцям ? 
Бебех: Логіка ?, ні не чув.
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-2
predominator
Интеллект нынешних комментаторов ниже нуля, поэтому и приходится смотреть матчи с выключенным звуком
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-3
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Gargantua81
Бебех это недоразвитый селюк, который ни в футболе не разбирается, ни в законах. К сожалению, куда не кинь одни бебехи. 
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-4
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easterly
І це каже стрючок, який коли коментує, то більше розповідає про фк шльондра і відверто за них топе. Іпать чи не патріот. А коли приїде Пугачова чи Ахіджакова до України і будуть розмовляти руською - їх теж будем штрафувати? Чи кого іншого? Чим ви горе-пацріоти відрізняєтесь від ригів коди ті починаючи з Сєверодонєцька, ділили Україну на дві мови? Ви ж, курва, не забороняєте німецьку, хоча нацисти вбили в тій війні найбільше українців - понад 8 млн. Хочете виправити історичні помилки, так  робіть це з розумом, а не як кінчені гопнікі
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-5
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