Комментатор УПЛ-ТВ: «Русский язык тренеров на матчах – пропаганда дерьма»

Комментатор матча Динамо – Оболонь на УПЛ ТБ Роман Бебех в течение игры был возмущен тем, что тренерские штабы обеих команд используют русский язык во время общения с игроками в течение встречи и это попадало в трансляцию.

Журналист считает, что УАФ могла бы штрафовать наставников.

«Если КДК УАФ будет штрафовать за русский язык тренеров, то они задумаются, что они делают. Если мы говорим, что спорт – это пропаганда правильных ценностей, то русский язык на соревнованиях – это пропаганда дерьма».

«Я думаю, что нужно всем нам нужно обратить на это внимание», – сказал Бебех во время трансляции.