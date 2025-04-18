Комментатор УПЛ-ТВ: «Русский язык тренеров на матчах – пропаганда дерьма»
Бебех считает, что тренеров можно штрафовать
Комментатор матча Динамо – Оболонь на УПЛ ТБ Роман Бебех в течение игры был возмущен тем, что тренерские штабы обеих команд используют русский язык во время общения с игроками в течение встречи и это попадало в трансляцию.
Журналист считает, что УАФ могла бы штрафовать наставников.
«Если КДК УАФ будет штрафовать за русский язык тренеров, то они задумаются, что они делают. Если мы говорим, что спорт – это пропаганда правильных ценностей, то русский язык на соревнованиях – это пропаганда дерьма».
«Я думаю, что нужно всем нам нужно обратить на это внимание», – сказал Бебех во время трансляции.
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Он подивіться як розмовляють деякі експерти в студії на їх УПЛ ТВ, коли намагаються розмовляти українською, то хочеться нах виключити к єбєням.
язік у корови, у людей - мова!
Бебех: Логіка ?, ні не чув.