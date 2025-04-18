ВИДЕО. Ванат реализовал пенальти и удвоил преимущество Динамо

18 квітня у матчі 25-го туру Української Прем'єр-ліги зустрілися дві столичні команди «Динамо» та «Оболонь».

На початку другого тайму «динамівці» заробили пенальті.

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До позначки підійшов Владислав Ванат, який не без проблем обіграв Марченка. Голкіпер «Оболоні» вгадав кут куди бив Ванат, але не дотягнувся.