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Украина. Премьер лига
18 апреля 2025, 19:25 | Обновлено 18 апреля 2025, 19:26
144
0

ВИДЕО. Ванат реализовал пенальти и удвоил преимущество Динамо

Форвард обыграл голкипера «пивоваров»

18 апреля 2025, 19:25 | Обновлено 18 апреля 2025, 19:26
144
0
ВИДЕО. Ванат реализовал пенальти и удвоил преимущество Динамо
ФК Динамо. Владислав Ванат

18 квітня у матчі 25-го туру Української Прем'єр-ліги зустрілися дві столичні команди «Динамо» та «Оболонь».

На початку другого тайму «динамівці» заробили пенальті.

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі LIVE у Telegram Sport.ua

До позначки підійшов Владислав Ванат, який не без проблем обіграв Марченка. Голкіпер «Оболоні» вгадав кут куди бив Ванат, але не дотягнувся.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев видео голов и обзор Динамо - Оболонь Владислав Ванат пенальти
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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