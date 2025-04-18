Украина. Премьер лига18 апреля 2025, 19:25 | Обновлено 18 апреля 2025, 19:26
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ВИДЕО. Ванат реализовал пенальти и удвоил преимущество Динамо
Форвард обыграл голкипера «пивоваров»
18 апреля 2025, 19:25 | Обновлено 18 апреля 2025, 19:26
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18 квітня у матчі 25-го туру Української Прем'єр-ліги зустрілися дві столичні команди «Динамо» та «Оболонь».
На початку другого тайму «динамівці» заробили пенальті.
Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі LIVE у Telegram Sport.ua
До позначки підійшов Владислав Ванат, який не без проблем обіграв Марченка. Голкіпер «Оболоні» вгадав кут куди бив Ванат, але не дотягнувся.
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