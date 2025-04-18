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  4. ВИДЕО. Лицо и реакция Милевского на супергол Ярмоленко
Украина. Премьер лига
18 апреля 2025, 19:24 |
1628
0

ВИДЕО. Лицо и реакция Милевского на супергол Ярмоленко

Артем уверен в победе «Динамо» над «Оболонью»

18 апреля 2025, 19:24 |
1628
0
ВИДЕО. Лицо и реакция Милевского на супергол Ярмоленко
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

18 апреля в матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги встретились две столичные команды «Динамо» и «Оболонь».

Игра проходит на стадионе «Динамо» имени Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 40-й минуте вингер киевского «Динамо» Андрей Николаевич Ярмоленко открыл счет во встрече, отличившись суперголом после удара из-за пределов штрафной площади. На этот забитый мяч сразу со стадиона отреагировал бывший футболист столичного клуба и национальной сборной Украины Артем Милевский.

ВИДЕО. Лицо и реакция Милевского на супергол Ярмоленко на супергол Ярмоленко

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Динамо Киев Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Динамо - Оболонь Артем Милевский видео эмоции
Дмитрий Вус Источник
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