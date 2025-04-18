ВИДЕО. Лицо и реакция Милевского на супергол Ярмоленко
Артем уверен в победе «Динамо» над «Оболонью»
18 апреля в матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги встретились две столичные команды «Динамо» и «Оболонь».
Игра проходит на стадионе «Динамо» имени Лобановского в Киеве.
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На 40-й минуте вингер киевского «Динамо» Андрей Николаевич Ярмоленко открыл счет во встрече, отличившись суперголом после удара из-за пределов штрафной площади. На этот забитый мяч сразу со стадиона отреагировал бывший футболист столичного клуба и национальной сборной Украины Артем Милевский.
ВИДЕО. Лицо и реакция Милевского на супергол Ярмоленко на супергол Ярмоленко
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