18 апреля в матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги встретились две столичные команды «Динамо» и «Оболонь».

Игра проходит на стадионе «Динамо» имени Лобановского в Киеве.

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На 40-й минуте вингер киевского «Динамо» Андрей Николаевич Ярмоленко открыл счет во встрече, отличившись суперголом после удара из-за пределов штрафной площади. На этот забитый мяч сразу со стадиона отреагировал бывший футболист столичного клуба и национальной сборной Украины Артем Милевский.

ВИДЕО. Лицо и реакция Милевского на супергол Ярмоленко на супергол Ярмоленко