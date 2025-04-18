Устоит ли рекорд Шацких? Ярмоленко забил 113-й гол в чемпионатах Украины
Андрей скоро обойдет Селезнева
Лидер Динамо Андрей Ярмоленко отметился в матче УПЛ против Оболони и довел счет точным ударам в чемпионатах Украины до отметки в 113 голов.
Вингер занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров, однако уже рядом находятся показатели Евгения Селезнева, у которого 117 мячей в УПЛ.
Топ-2 занимают Максим Шацких (124) и Сергей Ребров (123) – оба игрока выступали за Динамо.
Вряд ли Ярмоленко сможет претендовать на рекорд еще в нынешнем сезоне, но известно, что игрок ведет переговоры с клубом о продлении контракта, который завершается этим летом.
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