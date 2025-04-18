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  4. Устоит ли рекорд Шацких? Ярмоленко забил 113-й гол в чемпионатах Украины
Украина. Премьер лига
18 апреля 2025, 19:42 | Обновлено 18 апреля 2025, 19:49
1121
0

Устоит ли рекорд Шацких? Ярмоленко забил 113-й гол в чемпионатах Украины

Андрей скоро обойдет Селезнева

18 апреля 2025, 19:42 | Обновлено 18 апреля 2025, 19:49
1121
0
Устоит ли рекорд Шацких? Ярмоленко забил 113-й гол в чемпионатах Украины
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Лидер Динамо Андрей Ярмоленко отметился в матче УПЛ против Оболони и довел счет точным ударам в чемпионатах Украины до отметки в 113 голов.

Вингер занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров, однако уже рядом находятся показатели Евгения Селезнева, у которого 117 мячей в УПЛ.

Топ-2 занимают Максим Шацких (124) и Сергей Ребров (123) – оба игрока выступали за Динамо.

Вряд ли Ярмоленко сможет претендовать на рекорд еще в нынешнем сезоне, но известно, что игрок ведет переговоры с клубом о продлении контракта, который завершается этим летом.

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Андрей Ярмоленко Динамо Киев Украинская Премьер-лига Максим Шацких Сергей Ребров Евгений Селезнев
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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