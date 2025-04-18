ФОТО. Реакция Шовковского на классный гол Ярмоленко

В матче чемпионата Украины Динамо в конце первого тайма забило в ворота Оболони, а точным ударом отметился Андрей Ярмоленко.

Лидеру киевлян удался классный удар, который очень понравился наставнику Александру Шовковскому. Тренер не мог скрыть улыбку и поблагодарил Ярмоленко.

Первый тайм сложился для Динамо непросто, а Оболонь на старте имела две классные возможности забить.