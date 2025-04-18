Украина. Премьер лига18 апреля 2025, 18:51 | Обновлено 18 апреля 2025, 19:17
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ФОТО. Реакция Шовковского на классный гол Ярмоленко
Тренер не мог скрыть улыбку
18 апреля 2025, 18:51 | Обновлено 18 апреля 2025, 19:17
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В матче чемпионата Украины Динамо в конце первого тайма забило в ворота Оболони, а точным ударом отметился Андрей Ярмоленко.
Лидеру киевлян удался классный удар, который очень понравился наставнику Александру Шовковскому. Тренер не мог скрыть улыбку и поблагодарил Ярмоленко.
Первый тайм сложился для Динамо непросто, а Оболонь на старте имела две классные возможности забить.
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