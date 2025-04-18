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  4. ФОТО. Реакция Шовковского на классный гол Ярмоленко
Украина. Премьер лига
18 апреля 2025, 18:51 | Обновлено 18 апреля 2025, 19:17
1598
0

ФОТО. Реакция Шовковского на классный гол Ярмоленко

Тренер не мог скрыть улыбку

18 апреля 2025, 18:51 | Обновлено 18 апреля 2025, 19:17
1598
0
ФОТО. Реакция Шовковского на классный гол Ярмоленко
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

В матче чемпионата Украины Динамо в конце первого тайма забило в ворота Оболони, а точным ударом отметился Андрей Ярмоленко.

Лидеру киевлян удался классный удар, который очень понравился наставнику Александру Шовковскому. Тренер не мог скрыть улыбку и поблагодарил Ярмоленко.

Первый тайм сложился для Динамо непросто, а Оболонь на старте имела две классные возможности забить.

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Динамо Киев Андрей Ярмоленко Оболонь Киев Динамо - Оболонь Александр Шовковский фото
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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