Шахтер U-19 одержал волевую победу над Колосом U-19

18 апреля был сыгран матч 25-го тура молодежного чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и колосовским "Колосом".

В первом тайме команды обменялись голами. На 11-й минуте счет открыл игрок «горняков» Николай Огарков.

На 23-й минуте Никита Зегрюк сравнял счет.

Судьбу победителя решил точный удар Виктора Цуканова, на 66-й минуте выведший донецкую команду вперед.

Победа приблизила донецкий коллектив к киевскому "Динамо". Теперь между командами 1 балл.

Молодежный чемпионат Украины. 25-тур

Шахтер U-19 – Колос U-19 Ковалевка – 2:1

Голы: Огарков (11), Цуканов (66), – Зегрюк (23)

«Шахтер» U19: Баглай, Решетников (Желиба, 46), Башмарин, Арройо (Галонский, 46), Огарков (к), Давыденко, Дрозд, Сметана (Балакай, 87), Ломага (Данковский, 87), Цуканов, Тютюнов (4)