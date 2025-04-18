Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер U-19 одержал волевую победу над Колосом U-19
Молодежные турниры
18 апреля 2025, 19:10 | Обновлено 18 апреля 2025, 19:53
221
0

Шахтер U-19 одержал волевую победу над Колосом U-19

Подопечные Алексея Белика приблизились к «Динамо»

18 апреля 2025, 19:10 | Обновлено 18 апреля 2025, 19:53
221
0
Шахтер U-19 одержал волевую победу над Колосом U-19
ФК Шахтер

18 апреля был сыгран матч 25-го тура молодежного чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и колосовским "Колосом".

В первом тайме команды обменялись голами. На 11-й минуте счет открыл игрок «горняков» Николай Огарков.

На 23-й минуте Никита Зегрюк сравнял счет.

Судьбу победителя решил точный удар Виктора Цуканова, на 66-й минуте выведший донецкую команду вперед.

Победа приблизила донецкий коллектив к киевскому "Динамо". Теперь между командами 1 балл.

Молодежный чемпионат Украины. 25-тур

Шахтер U-19 – Колос U-19 Ковалевка – 2:1

Голы: Огарков (11), Цуканов (66), – Зегрюк (23)

«Шахтер» U19: Баглай, Решетников (Желиба, 46), Башмарин, Арройо (Галонский, 46), Огарков (к), Давыденко, Дрозд, Сметана (Балакай, 87), Ломага (Данковский, 87), Цуканов, Тютюнов (4)

По теме:
ВИДЕО. Судаков вновь станет отцом. Жена лидера Шахтера беременна
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Колос
Шахтер – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Николай Огарков Виктор Цуканов чемпионат Украины по футболу U-19 Шахтер Донецк Колос Ковалевка Шахтер - Колос Шахтер Донецк U-19 Колос Ковалевка U-19
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Жена футболиста Реала вошла в список Forbes. Она – топ
Футбол | 18 апреля 2025, 00:51 5
ФОТО. Жена футболиста Реала вошла в список Forbes. Она – топ
ФОТО. Жена футболиста Реала вошла в список Forbes. Она – топ

Мишель Герцег в топ-30

«Я затяну Усика в глубокие воды и...» Супертяжеловес пригрозил Александру
Бокс | 18 апреля 2025, 07:48 7
«Я затяну Усика в глубокие воды и...» Супертяжеловес пригрозил Александру
«Я затяну Усика в глубокие воды и...» Супертяжеловес пригрозил Александру

Кабайел хочет боя с украинским боксером

Перес после поражения Реала от Арсенала решил сделать трансфер
Футбол | 18.04.2025, 08:30
Перес после поражения Реала от Арсенала решил сделать трансфер
Перес после поражения Реала от Арсенала решил сделать трансфер
МИЛЕВСКИЙ – об экс-игроке Динамо: «Идиот. Пьяный давал интервью что ли?»
Футбол | 18.04.2025, 19:05
МИЛЕВСКИЙ – об экс-игроке Динамо: «Идиот. Пьяный давал интервью что ли?»
МИЛЕВСКИЙ – об экс-игроке Динамо: «Идиот. Пьяный давал интервью что ли?»
Сенсации? Никогда не слышали. 11 выводов по матчам Лиги конференций
Футбол | 18.04.2025, 12:33
Сенсации? Никогда не слышали. 11 выводов по матчам Лиги конференций
Сенсации? Никогда не слышали. 11 выводов по матчам Лиги конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал после фиаско в ЛЧ определился с ценой Лунина. Есть 2 варианта
Реал после фиаско в ЛЧ определился с ценой Лунина. Есть 2 варианта
17.04.2025, 10:47 7
Футбол
Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала турнира WTA 250 в Руане
Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала турнира WTA 250 в Руане
17.04.2025, 22:44 4
Теннис
Куртуа объяснил, почему Реал опозорился в Лиге чемпионов против Арсенала
Куртуа объяснил, почему Реал опозорился в Лиге чемпионов против Арсенала
17.04.2025, 07:43 2
Футбол
Завершен регулярный сезон НХЛ. Таблица, бомбардиры и пары плей-офф
Завершен регулярный сезон НХЛ. Таблица, бомбардиры и пары плей-офф
18.04.2025, 08:25
Хоккей
В Испании назвали единственного футболиста Реала, к которому нет претензий
В Испании назвали единственного футболиста Реала, к которому нет претензий
17.04.2025, 08:17 3
Футбол
Нервы на пределе. Винисиусу не понравился поступок Зинченко в полуфинале ЛЧ
Нервы на пределе. Винисиусу не понравился поступок Зинченко в полуфинале ЛЧ
17.04.2025, 08:27 11
Футбол
Двукратный чемпион мира: «Он побьет Усика, и тот уйдет на пенсию»
Двукратный чемпион мира: «Он побьет Усика, и тот уйдет на пенсию»
18.04.2025, 02:52 1
Бокс
В УАФ раскритиковали арбитра за ситуацию с удалением игрока Динамо
В УАФ раскритиковали арбитра за ситуацию с удалением игрока Динамо
17.04.2025, 18:20 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем