Шахтер U-19 одержал волевую победу над Колосом U-19
Подопечные Алексея Белика приблизились к «Динамо»
18 апреля был сыгран матч 25-го тура молодежного чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и колосовским "Колосом".
В первом тайме команды обменялись голами. На 11-й минуте счет открыл игрок «горняков» Николай Огарков.
На 23-й минуте Никита Зегрюк сравнял счет.
Судьбу победителя решил точный удар Виктора Цуканова, на 66-й минуте выведший донецкую команду вперед.
Победа приблизила донецкий коллектив к киевскому "Динамо". Теперь между командами 1 балл.
Молодежный чемпионат Украины. 25-тур
Шахтер U-19 – Колос U-19 Ковалевка – 2:1
Голы: Огарков (11), Цуканов (66), – Зегрюк (23)
«Шахтер» U19: Баглай, Решетников (Желиба, 46), Башмарин, Арройо (Галонский, 46), Огарков (к), Давыденко, Дрозд, Сметана (Балакай, 87), Ломага (Данковский, 87), Цуканов, Тютюнов (4)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мишель Герцег в топ-30
Кабайел хочет боя с украинским боксером