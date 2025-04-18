Не Реал и сборная Бразилии. Клопп определился с тем, что делать дальше

По информации Sky Germany, Юрген Клопп вполне доволен своей работой во главе подразделения футбола в Ред Булле и не планирует возвращаться на тренерскую работу.

Перерыв немецкого специалиста от тренерской работы затянется еще минимум на один год.

Сообщается, что интерес Реала и сборной Бразилии не повлияют на решение Клоппа продолжить перерыв от работы наставника.

Год назад Юрген Клопп объявил об уходе из Ливерпуля и отметил, что устал от напряженной работы тренера, поєтому намерен на неопределенное время заняться другой деятельностью.

Реал, который может остаться без наставника Карло Анчелотти, видит своим приоритетом приглашение Хаби Алонсо.