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  4. Не Реал и сборная Бразилии. Клопп определился с тем, что делать дальше
Германия
18 апреля 2025, 19:17 |
996
0

Не Реал и сборная Бразилии. Клопп определился с тем, что делать дальше

Специалист продолжит отдыхать от тренерской работы

18 апреля 2025, 19:17 |
996
0
Не Реал и сборная Бразилии. Клопп определился с тем, что делать дальше
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

По информации Sky Germany, Юрген Клопп вполне доволен своей работой во главе подразделения футбола в Ред Булле и не планирует возвращаться на тренерскую работу.

Перерыв немецкого специалиста от тренерской работы затянется еще минимум на один год.

Сообщается, что интерес Реала и сборной Бразилии не повлияют на решение Клоппа продолжить перерыв от работы наставника.

Год назад Юрген Клопп объявил об уходе из Ливерпуля и отметил, что устал от напряженной работы тренера, поєтому намерен на неопределенное время заняться другой деятельностью.

Реал, который может остаться без наставника Карло Анчелотти, видит своим приоритетом приглашение Хаби Алонсо.

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Юрген Клопп Реал Мадрид сборная Бразилии по футболу РБ Зальцбург
Иван Зинченко Источник: Sky Germany
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