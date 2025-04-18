Не Реал и сборная Бразилии. Клопп определился с тем, что делать дальше
Специалист продолжит отдыхать от тренерской работы
По информации Sky Germany, Юрген Клопп вполне доволен своей работой во главе подразделения футбола в Ред Булле и не планирует возвращаться на тренерскую работу.
Перерыв немецкого специалиста от тренерской работы затянется еще минимум на один год.
Сообщается, что интерес Реала и сборной Бразилии не повлияют на решение Клоппа продолжить перерыв от работы наставника.
Год назад Юрген Клопп объявил об уходе из Ливерпуля и отметил, что устал от напряженной работы тренера, поєтому намерен на неопределенное время заняться другой деятельностью.
Реал, который может остаться без наставника Карло Анчелотти, видит своим приоритетом приглашение Хаби Алонсо.
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