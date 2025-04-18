Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Карпаты Львов
19.04.2025 13:00 - : -
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
18 апреля 2025, 17:35 |
114
0

Карпаты – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 19 апреля в 13:00

18 апреля 2025, 17:35 |
114
0
Карпаты – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Карпаты Львов

19 апреля состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют львовские клубы – «Карпаты» и «Рух».

Поединок пройдет на стадионе «Украина» во Львове. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

«Карпаты» набрали 36 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. «Рух» разместился на девятой позиции, в активе клуба – 30 очков.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Карпаты – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Карпаты – Рух
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями

По теме:
Динамо – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Пробий продолжил победную серию. Результаты матчей Второй лиги
Юрий МАКСИМОВ: «Ворскла проиграла 4 матча. Нужно принимать решение»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Рух Львов Карпаты - Рух смотреть онлайн
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УАФ раскритиковали арбитра за ситуацию с удалением игрока Динамо
Футбол | 17 апреля 2025, 18:20 9
В УАФ раскритиковали арбитра за ситуацию с удалением игрока Динамо
В УАФ раскритиковали арбитра за ситуацию с удалением игрока Динамо

Риццоли считает, что Попов должен был сразу получить красную карточку

Перес после поражения Реала от Арсенала решил сделать трансфер
Футбол | 18 апреля 2025, 08:30 3
Перес после поражения Реала от Арсенала решил сделать трансфер
Перес после поражения Реала от Арсенала решил сделать трансфер

Флорентино остался впечатлен Майлзом Льюисом-Скелли

Киевское дерби. Стали известны составы Динамо и Оболони
Футбол | 18.04.2025, 16:59
Киевское дерби. Стали известны составы Динамо и Оболони
Киевское дерби. Стали известны составы Динамо и Оболони
Сенсации? Никогда не слышали. 11 выводов по матчам Лиги конференций
Футбол | 18.04.2025, 12:33
Сенсации? Никогда не слышали. 11 выводов по матчам Лиги конференций
Сенсации? Никогда не слышали. 11 выводов по матчам Лиги конференций
«Я затяну Усика в глубокие воды и...» Супертяжеловес пригрозил Александру
Бокс | 18.04.2025, 07:48
«Я затяну Усика в глубокие воды и...» Супертяжеловес пригрозил Александру
«Я затяну Усика в глубокие воды и...» Супертяжеловес пригрозил Александру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Морозюк, признавшаяся в эскорте, встретилась с игроком сборной Украины
Морозюк, признавшаяся в эскорте, встретилась с игроком сборной Украины
16.04.2025, 22:50 13
Футбол
В Испании назвали единственного футболиста Реала, к которому нет претензий
В Испании назвали единственного футболиста Реала, к которому нет претензий
17.04.2025, 08:17 3
Футбол
Перес назвал двух игроков, из-за которых Реал потерпел фиаско от Арсенала
Перес назвал двух игроков, из-за которых Реал потерпел фиаско от Арсенала
17.04.2025, 09:38 6
Футбол
Борца-предателя из Украины отстранили от сборной Болгарии
Борца-предателя из Украины отстранили от сборной Болгарии
17.04.2025, 13:57 22
Другие виды
Завершен регулярный сезон НХЛ. Таблица, бомбардиры и пары плей-офф
Завершен регулярный сезон НХЛ. Таблица, бомбардиры и пары плей-офф
18.04.2025, 08:25
Хоккей
Мировой рекорд в метании диска поставлен под сомнение. В чем причина?
Мировой рекорд в метании диска поставлен под сомнение. В чем причина?
16.04.2025, 16:34
Другие виды
Пусть ждет. WBO объяснила, почему разрешила бой Усик – Дюбуа
Пусть ждет. WBO объяснила, почему разрешила бой Усик – Дюбуа
16.04.2025, 17:55 2
Бокс
Анчелотти решил покинуть Реал. Названа дата прощания
Анчелотти решил покинуть Реал. Названа дата прощания
17.04.2025, 16:11 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем