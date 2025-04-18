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Украина. Премьер лига
18 апреля 2025, 17:30 |
80
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Рух

Поединок 25-го тура УПЛ состоится 19 апреля в 13:00 по киевскому времени

18 апреля 2025, 17:30 |
80
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Рух
Instagram. ФК Рух

19 апреля состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют львовские клубы – «Карпаты» и «Рух».

Поединок пройдет на стадионе «Украина» во Львове. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

«Карпаты» набрали 36 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. «Рух» разместился на девятой позиции, в активе клуба – 30 очков.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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