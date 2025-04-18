Украинская теннисистка завершила выступление на турнире в Словении

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 268) завершила выступление на грунтовом турнире ITF W75 в Копере (Словения).

24-летняя украинка в упорной борьбе уступила первой сеяной Аранче Рус (WTA 87) из Нидерландов. Проиграв в первом сете, Александра уверенно взяла верх во втором. Но в решающей стадии поединка сильнее оказалась более опытная Рус. Теннисистки провели на корте 3 часа и 7 минут.

ITF W75 Копер (Словения). Грунт. Четвертьфинал

Александра Олейникова (Украина) – Аранча Рус (Нидерланды) [1] – 5:7, 6:1, 4:6