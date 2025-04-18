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  4. Григорий ЧУРИЛОВ: «Будем противостоять непростому сопернику»
Украина. Первая лига
18 апреля 2025, 17:17 |
135
0

Григорий ЧУРИЛОВ: «Будем противостоять непростому сопернику»

Тренер «Буковины» рассказал о подготовке команды к матчу с СК «Полтава»

18 апреля 2025, 17:17 |
135
0
Григорий ЧУРИЛОВ: «Будем противостоять непростому сопернику»
ФК Буковина. Григорий Чурилов

В субботу, 19 апреля, в чемпионской группе Первой лиги состоится матч между командами «Буковина» и СК «Полтава». Ожиданиями от поединка поделился исполняющий обязанности главного тренера «Буковины» Григорий Чурилов.

– Григорий Владимирович, уже завтра домашний поединок против СК «Полтава». В каком эмоциональном и физическом состоянии находится команда перед матчем?

– Эмоциональное состояние улучшилось. У нас есть приятная причина для праздника, ведь у Яна Морговского вчера родилась дочь! Мы его искренне поздравили всей командой с таким радостным событием. Что касается физического состояния… Уже успели восстановиться после непростого выезда в Киев. После матча с «Металлистом 1925» мы вернулись в Черновцы около шести утра. Так как мы всю ночь провели в пути, на следующий день у команды был выходной. Не так уж много времени было для подготовки к матчу с «Полтавой», но успели улучшить свои физические кондиции. К будущему поединку подходим в хорошем эмоциональном и физическом состоянии.

– Как можете охарактеризовать «Полтаву»?

– Завтра будем противостоять непростому сопернику. Это команда, которая пытается отбирать мяч по всему полю и делает ставку на физическую готовность. В составе «Полтавы» – много опытных игроков, немало поигравших в УПЛ. Несколько футболистов полтавской команды сыграли более ста матчей на этом уровне. Мы понимаем, что не стоит ожидать легкого матча, ведь это «чемпионская» группа, здесь нет простых команд. Каждый матч для нас как отдельный минифинал, поэтому ставим перед собой максимальные задания на каждую следующую игру.

– Скажите несколько слов об условиях подготовки к будущему матчу. Видим, что погода существенно улучшилась и состояние газона в идеальном состоянии…

– Да, предыдущая неделя нас испытывала и на выносливость, и на прочность, и на устойчивость, потому что работали мы то во время снегопада, то под аккомпанемент дождя с сильным ветром. Но мы все выдержали и хорошо потренировались. Конечно, на этой неделе было приятнее тренироваться, учитывая хорошие погодные условия. Сегодня провели предматчевую тренировку на стадионе «Буковина». Разумеется, состояние поля не может не радовать, на таком поле можно демонстрировать атакующий комбинационный футбол.

– Уже через несколько дней «Буковину» ожидает сверхважный поединок в полуфинале Кубка Украины против киевского «Динамо». Футболисты и тренерский штаб уже думают о предстоящем кубковом матче или, наконец, сначала с «Полтавой» нужно достойно показать себя?

– Мы выдерживаем свой алгоритм и не меняем свои принципы. А принцип у нас такой: каждый следующий матч для «Буковины» – самый главный. Сейчас мы настраиваемся на поединок с «Полтавой», а уже после него будем думать о встрече с «Динамо».

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Буковина Черновцы Полтава чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Григорий Чурилов
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
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