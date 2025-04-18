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Украина. Премьер лига
18 апреля 2025, 16:59 | Обновлено 18 апреля 2025, 17:41
1636
5

Киевское дерби. Стали известны составы Динамо и Оболони

Команды встречаются в 25-м туре УПЛ

18 апреля 2025, 16:59 | Обновлено 18 апреля 2025, 17:41
1636
5
Киевское дерби. Стали известны составы Динамо и Оболони
УПЛ

18 апреля в 18.00 состоится поединок 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 между двумя киевскими коллективами Динамо и Оболонью.

Матч состоится на стадионе «Динамо имени В. Лобановского» в Киеве.

«Динамо» борется за чемпионство, а «Оболонь» пытается сохранить прописку в Премьер-лиге.

Главные тренеры команд определились со стартовыми составами.

Динамо: Нещерет, Караваев Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Кабаев, Буяльский, Михавко, Беловар, Дубичак, Михайленко

Оболонь: Марченко, Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Ильин, Курко, Витенчук, Груша, Бычек, Устименко

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Динамо - Оболонь стартовые составы
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Микола Захарченко
Динамо вперед ! Залишилося зробити кілька кроків до чемпіонства !
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+3
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Remark
Лінія атаки топ! На сьогоднішній день)
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+2
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Fitness.sports
Атака нормальная главное не валяйте дурака
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+2
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