Киевское дерби. Стали известны составы Динамо и Оболони
Команды встречаются в 25-м туре УПЛ
18 апреля в 18.00 состоится поединок 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 между двумя киевскими коллективами Динамо и Оболонью.
Матч состоится на стадионе «Динамо имени В. Лобановского» в Киеве.
«Динамо» борется за чемпионство, а «Оболонь» пытается сохранить прописку в Премьер-лиге.
Главные тренеры команд определились со стартовыми составами.
Динамо: Нещерет, Караваев Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Кабаев, Буяльский, Михавко, Беловар, Дубичак, Михайленко
Оболонь: Марченко, Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Ильин, Курко, Витенчук, Груша, Бычек, Устименко
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