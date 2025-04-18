Киевское дерби. Стали известны составы Динамо и Оболони

18 апреля в 18.00 состоится поединок 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 между двумя киевскими коллективами Динамо и Оболонью.

Матч состоится на стадионе «Динамо имени В. Лобановского» в Киеве.

«Динамо» борется за чемпионство, а «Оболонь» пытается сохранить прописку в Премьер-лиге.

Главные тренеры команд определились со стартовыми составами.

Динамо: Нещерет, Караваев Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Кабаев, Буяльский, Михавко, Беловар, Дубичак, Михайленко

Оболонь: Марченко, Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Ильин, Курко, Витенчук, Груша, Бычек, Устименко