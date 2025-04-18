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  4. Энцо МАРЕСКА: «Почему бы Челси хотел меня уволить?»
Англия
18 апреля 2025, 18:50 | Обновлено 18 апреля 2025, 19:44
379
1

Энцо МАРЕСКА: «Почему бы Челси хотел меня уволить?»

Тренер уверен, что команда на правильном пути

18 апреля 2025, 18:50 | Обновлено 18 апреля 2025, 19:44
379
1
Энцо МАРЕСКА: «Почему бы Челси хотел меня уволить?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Наставник Челси Энцо Мареска отреагировал на слухи о том, что клуб может уволить его по итогам нынешнего сезона.

«Мы практически в течение всего сезона идет в топ-4 или топ-5 АПЛ. Мы в зоне Лиги чемпионов, куда очень хотим вернуться. Мы в полуфинале Лиги конференций. Почему бы клубу захотели менять меня сейчас? Я уверен в том, что мы делаем и что нужно делать дальше».

«Конечно, у нас были неудачные отрезки, но команда становится сильнее», – сказал Мареска.

Синие находятся на 6-й позиции АПЛ в одном пункте от топ-5, которая гарантирует Лигу чемпионов.

В Лиге конференций команда в полуфинале сыграет против шведского Юргордена.

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Энцо Мареска Челси Английская Премьер-лига Лига конференций
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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Комментарии 1
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Mark4854590
Передумов для звільнення поки що немає. В клубі заявляли, що задоволені тренером. А в ЛЧ Челсі скоріше за все потрапить
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