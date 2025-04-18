Энцо МАРЕСКА: «Почему бы Челси хотел меня уволить?»

Наставник Челси Энцо Мареска отреагировал на слухи о том, что клуб может уволить его по итогам нынешнего сезона.

«Мы практически в течение всего сезона идет в топ-4 или топ-5 АПЛ. Мы в зоне Лиги чемпионов, куда очень хотим вернуться. Мы в полуфинале Лиги конференций. Почему бы клубу захотели менять меня сейчас? Я уверен в том, что мы делаем и что нужно делать дальше».

«Конечно, у нас были неудачные отрезки, но команда становится сильнее», – сказал Мареска.

Синие находятся на 6-й позиции АПЛ в одном пункте от топ-5, которая гарантирует Лигу чемпионов.

В Лиге конференций команда в полуфинале сыграет против шведского Юргордена.