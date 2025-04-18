Украина. Премьер лига18 апреля 2025, 16:24 |
247
0
ВИДЕО. Ворскла сократила отставание от Александрии
Денис Ндукве на 74-й минуте отыграл один мяч.
18 апреля 2025, 16:24 |
247
0
В пятницу, 18 апреля, проходит матч 25-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором играют «Ворскла» и «Александрия».
Команды встретились на стадионе «Ворскла» в Полтаве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 37-й минуте «александрийцы» воспользовались ошибкой защитника «Ворсклы» и организовали голевой контрвыпад, завершившийся забитым мячом Теди Цара.
ВИДЕО. Александрия удвоила преимущество в матче с Ворсклой
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 апреля 2025, 15:25 0
Александр Ризниченко рассказал о последних новостях из состояния пивоваров
Футбол | 18 апреля 2025, 11:05 7
У команд совершенно разные задачи: от борьбы за выживание до соревнования за титул
Футбол | 17.04.2025, 19:24
Футбол | 18.04.2025, 06:23
Футбол | 17.04.2025, 16:11
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.04.2025, 22:44 4
17.04.2025, 08:35 1
16.04.2025, 20:12 21
Футбол
17.04.2025, 08:27 9
17.04.2025, 08:25
17.04.2025, 07:43 2
17.04.2025, 10:19 3