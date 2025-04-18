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  4. ВИДЕО. Ворскла сократила отставание от Александрии
Украина. Премьер лига
18 апреля 2025, 16:24 |
247
0

ВИДЕО. Ворскла сократила отставание от Александрии

Денис Ндукве на 74-й минуте отыграл один мяч.

18 апреля 2025, 16:24 |
247
0
ВИДЕО. Ворскла сократила отставание от Александрии
Ворскла. Денис Ндукве

В пятницу, 18 апреля, проходит матч 25-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором играют «Ворскла» и «Александрия».

Команды встретились на стадионе «Ворскла» в Полтаве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 37-й минуте «александрийцы» воспользовались ошибкой защитника «Ворсклы» и организовали голевой контрвыпад, завершившийся забитым мячом Теди Цара.

ВИДЕО. Александрия удвоила преимущество в матче с Ворсклой

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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава видео голов и обзор Ворскла - Александрия Денис Ндукве
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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