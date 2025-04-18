Лионель МЕССИ: «Гвардиола из другого мира. Он навредил футболу»

Легендарный аргентинский форвард Лионель Месси расхвалил испанского наставника Пепа Гвардиолу, с которым в свое время сотрудничал в «Барселоне».

Пеп Гвардиола из другого мира. Он другой, он видит то, что не видит никто другой. Он сменил футбол. Все хотели копировать нас. На самом деле он якобы навредил футболу, потому что люди пытались играть как наша «Барселона», – заявил аргентинец.

Лионель Месси играл под руководством Пепа Гвардиолы за «Барселону» в период с 2008 по 2012 год. Сейчас Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити», а Месси – играет за «Интер Майами».

Ранее Лионель Месси заговорил о возвращении в «Барселону», объяснив, почему выбрал «Интер Майами».