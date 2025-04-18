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  4. ВИДЕО. Цара дважды пробил Исенко. Александрия громит Ворсклу
Украина. Премьер лига
18 апреля 2025, 15:20 | Обновлено 18 апреля 2025, 16:37
395
0

ВИДЕО. Цара дважды пробил Исенко. Александрия громит Ворсклу

Подопечные Юрия Максимова ничего не могут поделать с соперником

18 апреля 2025, 15:20 | Обновлено 18 апреля 2025, 16:37
395
0
ВИДЕО. Цара дважды пробил Исенко. Александрия громит Ворсклу
ФК Александрия

В пятницу, 18 апреля, проходит матч 25-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором играют «Ворскла» и «Александрия».

Команды встретились на стадионе «Ворскла» в Полтаве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 37-й минуте «александрийцы» воспользовались ошибкой защитника «Ворсклы» и организовали голевой контрвыпад, завершившийся забитым мячом Теди Цара. На 45+1-й Цара оформил дубль.

ВИДЕО. Александрия громит Ворсклу

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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава видео голов и обзор Ворскла - Александрия Теди Цара
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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