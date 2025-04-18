Украина. Премьер лига18 апреля 2025, 15:20 | Обновлено 18 апреля 2025, 16:37
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ВИДЕО. Цара дважды пробил Исенко. Александрия громит Ворсклу
Подопечные Юрия Максимова ничего не могут поделать с соперником
18 апреля 2025, 15:20 | Обновлено 18 апреля 2025, 16:37
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В пятницу, 18 апреля, проходит матч 25-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором играют «Ворскла» и «Александрия».
Команды встретились на стадионе «Ворскла» в Полтаве.
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На 37-й минуте «александрийцы» воспользовались ошибкой защитника «Ворсклы» и организовали голевой контрвыпад, завершившийся забитым мячом Теди Цара. На 45+1-й Цара оформил дубль.
ВИДЕО. Александрия громит Ворсклу
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