ВИДЕО. Цара дважды пробил Исенко. Александрия громит Ворсклу

В пятницу, 18 апреля, проходит матч 25-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором играют «Ворскла» и «Александрия».

Команды встретились на стадионе «Ворскла» в Полтаве.

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На 37-й минуте «александрийцы» воспользовались ошибкой защитника «Ворсклы» и организовали голевой контрвыпад, завершившийся забитым мячом Теди Цара. На 45+1-й Цара оформил дубль.

ВИДЕО. Александрия громит Ворсклу