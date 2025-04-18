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Украина. Премьер лига
18 апреля 2025, 14:48 | Обновлено 18 апреля 2025, 15:00
446
0

ВИДЕО. Александрия открыла счет игры сразу после возобновления

На 7-й минуте забитым мячом отличился Кирилл Ковалец

18 апреля 2025, 14:48 | Обновлено 18 апреля 2025, 15:00
446
0
ВИДЕО. Александрия открыла счет игры сразу после возобновления
ФК Александрия. Кирилл Ковалец

В пятницу, 18 апреля, проходит матч 25-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором играют «Ворскла» и «Александрия».

Команды встретились на стадионе «Ворскла» в Полтаве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 6-й минуте игры команды ушли в раздевалки из-за начала воздушной тревоги. Она длилась недолго, поэтому уже через несколько минут игра была возобновлена. Сразу после возобновления матча хавбек «горожан» Кирилл Ковалец сумел открыть счет встречи, расстреляв вратаря полтавчан после углового.

ВИДЕО. Александрия открыла счет игры сразу после возобновления

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Ворскла – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
чемпионат Украины по футболу перенос матчей Александрия Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Ворскла - Александрия воздушная тревога Кирилл Ковалец видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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