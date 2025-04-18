В пятницу, 18 апреля, проходит матч 25-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором играют «Ворскла» и «Александрия».

Команды встретились на стадионе «Ворскла» в Полтаве.

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На 6-й минуте игры команды ушли в раздевалки из-за начала воздушной тревоги. Она длилась недолго, поэтому уже через несколько минут игра была возобновлена. Сразу после возобновления матча хавбек «горожан» Кирилл Ковалец сумел открыть счет встречи, расстреляв вратаря полтавчан после углового.

ВИДЕО. Александрия открыла счет игры сразу после возобновления