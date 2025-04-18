Только 6 минут. Матч УПЛ снова прерван из-за тревоги

В пятницу, 18 апреля, в 13:00 должен был начаться матч 25-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Ворскла» и «Александрия».

Команды встретятся на стадионе «Ворскла» в Полтаве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сначала время начала поединка было дважды перенесено из-за тревог, а когда команды все же вышли на поле, в 14:05, им дали сыграть лишь 6 минут – после этого в регионе снова была объявлена ракетная опасность из-за взлета истребителя МиГ-31К.

Игра должна быть возобновлена после отбоя.