Только 6 минут. Матч УПЛ снова прерван из-за тревоги
В третий раз ракетная опасность повлияла на проведение поединка
В пятницу, 18 апреля, в 13:00 должен был начаться матч 25-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Ворскла» и «Александрия».
Команды встретятся на стадионе «Ворскла» в Полтаве.
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Сначала время начала поединка было дважды перенесено из-за тревог, а когда команды все же вышли на поле, в 14:05, им дали сыграть лишь 6 минут – после этого в регионе снова была объявлена ракетная опасность из-за взлета истребителя МиГ-31К.
Игра должна быть возобновлена после отбоя.
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