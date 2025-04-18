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Украина. Премьер лига
18 апреля 2025, 15:25 | Обновлено 18 апреля 2025, 15:26
278
2

Директор Оболони: «С Динамо тоже будем играть на победу»

Александр Ризниченко рассказал о последних новостях из состояния пивоваров

18 апреля 2025, 15:25 | Обновлено 18 апреля 2025, 15:26
278
2
Директор Оболони: «С Динамо тоже будем играть на победу»
ФК Оболонь Киев. Александр Ризниченко

В 25 туре УПЛ уверенно лидирующие футболисты киевского «Динамо» 18 апреля будут принимать земляков из «Оболони».

Директор ФК «Оболонь» Александр Ризниченко эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от сегодняшнего противостояния.

«В каждом матче футболисты «Оболони» настраиваются на победу. Не стал исключением и сегодняшний поединок, хотя подопечные Сергея Шищенко прекрасно знают о силе динамовцев, их желании вернуть себе чемпионский титул, что заставляет действовать через не могу. Однако имидж соперника служит для «Оболони» только дополнительным стимулом продемонстрировать свои лучшие качества и прыгнуть выше головы.
Польза от противостояний с грандом украинского футбола, прежде всего, в том, что ты убеждаешься чего стоишь на самом деле, над чем еще надо работать.

Конечно, футболисты «Оболони» помнят о крупном поражении от земляков в первом круге и надеюсь, что были сделаны правильные выводы. Добавляют им уверенности в своих силах и две победы подряд в чемпионате над соседями по турнирной таблице – «Ингульцом» и «Черноморцем».

Еще один плюс: после травмы восстанавливается лишь полузащитник Егор Прокопенко, остальные рвутся в бой».

Сегодняшний поединок на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского начнется в 18.00.

Ранее мы сообщали, где можно смотреть онлайн LIVE трансляцию матча «Динамо» – «Оболонь».

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Александр Ризниченко Оболонь Киев Динамо Киев Динамо - Оболонь Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Andromed
напевно пиво вдарило трохи в голову)
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Перець
десь у фантазіях з бутилкою оболоні
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