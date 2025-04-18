Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Украинка завершила выступление на хардовом турнире во Франции
ITF
18 апреля 2025, 14:29 | Обновлено 18 апреля 2025, 17:57
564
3

Украинка завершила выступление на хардовом турнире во Франции

Дарья Снигур уступила в четвертьфинале Анне-Лене Фридзам

18 апреля 2025, 14:29 | Обновлено 18 апреля 2025, 17:57
564
3
Украинка завершила выступление на хардовом турнире во Франции
BTU. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 139) завершила выступление на хардовом турнире ITF W75 в Кальви, Франция.

Украинка, получившая первый номер посева, уступила в четвертьфинале Анне-Лене Фридзам (WTA 342) из Германии. В конце первого сета, при счете 2:5 в пользу соперницы, Дарья отказалась продолжать борьбу. Точная причина отказа пока неизвестна.

ITF W75 Кальви (Франция). Хард. Четвертьфинал

Дарья Снигур (Украина) [1] – Анна-Лена Фридзам (Германия) – 2:5, RET., Снигур

По теме:
Снигур пробилась в 1/8 финала на хардовом турнире ITF W75 во Франции
Украинская теннисистка получила первый номер посева на турнире ITF W75
Сколько заработали Свитолина и другие украинки на турнире в Индиан-Уэллс?
ITF Кальви Дарья Снигур Анна-Лена Фридзам
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина Свитолина – Джессика Бузас Манейро. Прогноз на матч WTA 250 в Руане
Теннис | 18 апреля 2025, 16:16 0
Элина Свитолина – Джессика Бузас Манейро. Прогноз на матч WTA 250 в Руане
Элина Свитолина – Джессика Бузас Манейро. Прогноз на матч WTA 250 в Руане

Поединок 1/4 финала состоится 18 апреля и начнется ориентировочно в 20:30 по Киеву

Итоги 1/4 финала Лиги Европы: суперкамбек МЮ. Определены полуфинальные пары
Футбол | 18 апреля 2025, 06:23 17
Итоги 1/4 финала Лиги Европы: суперкамбек МЮ. Определены полуфинальные пары
Итоги 1/4 финала Лиги Европы: суперкамбек МЮ. Определены полуфинальные пары

В полуфиналах сыграют: Тоттенхэм – Буде-Глимт, Атлетик – Ман Юнайтед

Перес после поражения Реала от Арсенала решил сделать трансфер
Футбол | 18.04.2025, 08:30
Перес после поражения Реала от Арсенала решил сделать трансфер
Перес после поражения Реала от Арсенала решил сделать трансфер
В УАФ раскритиковали арбитра за ситуацию с удалением игрока Динамо
Футбол | 17.04.2025, 18:20
В УАФ раскритиковали арбитра за ситуацию с удалением игрока Динамо
В УАФ раскритиковали арбитра за ситуацию с удалением игрока Динамо
Динамо – Оболонь. Текстовая трансляция. LIVE
Футбол | 18.04.2025, 17:57
Динамо – Оболонь. Текстовая трансляция. LIVE
Динамо – Оболонь. Текстовая трансляция. LIVE
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
C.Пеклов
Наскільки я зрозумів,Снігур перемагла Бенкс,а знялася вона в 2 матчі за сьогодні проти Фрідзам.
Ответить
0
Sashamar
Не встигаєте за подіями. Програючи 2:5, Снігур нашвидкуруч знялася. Турніри вище за W50 не для неї, там можуть бути суперниці, що почнуть опиратися.
Ответить
0
Muskrat2
Снігур любить хард. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал после вылета от Арсенала поставил условие суперзвезде
Реал после вылета от Арсенала поставил условие суперзвезде
17.04.2025, 08:35 1
Футбол
Анчелотти решил покинуть Реал. Названа дата прощания
Анчелотти решил покинуть Реал. Названа дата прощания
17.04.2025, 16:11 13
Футбол
Пусть ждет. WBO объяснила, почему разрешила бой Усик – Дюбуа
Пусть ждет. WBO объяснила, почему разрешила бой Усик – Дюбуа
16.04.2025, 17:55 2
Бокс
Завершен регулярный сезон НХЛ. Таблица, бомбардиры и пары плей-офф
Завершен регулярный сезон НХЛ. Таблица, бомбардиры и пары плей-офф
18.04.2025, 08:25
Хоккей
Мировой рекорд в метании диска поставлен под сомнение. В чем причина?
Мировой рекорд в метании диска поставлен под сомнение. В чем причина?
16.04.2025, 16:34
Другие виды
Куртуа объяснил, почему Реал опозорился в Лиге чемпионов против Арсенала
Куртуа объяснил, почему Реал опозорился в Лиге чемпионов против Арсенала
17.04.2025, 07:43 2
Футбол
Реал – Арсенал – 1:2. Короли вылетели из Лиги чемпионов. Видео голов, обзор
Реал – Арсенал – 1:2. Короли вылетели из Лиги чемпионов. Видео голов, обзор
17.04.2025, 00:43
Футбол
Реал после фиаско в ЛЧ определился с ценой Лунина. Есть 2 варианта
Реал после фиаско в ЛЧ определился с ценой Лунина. Есть 2 варианта
17.04.2025, 10:47 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем