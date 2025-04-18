Украинка завершила выступление на хардовом турнире во Франции

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 139) завершила выступление на хардовом турнире ITF W75 в Кальви, Франция.

Украинка, получившая первый номер посева, уступила в четвертьфинале Анне-Лене Фридзам (WTA 342) из Германии. В конце первого сета, при счете 2:5 в пользу соперницы, Дарья отказалась продолжать борьбу. Точная причина отказа пока неизвестна.

ITF W75 Кальви (Франция). Хард. Четвертьфинал

Дарья Снигур (Украина) [1] – Анна-Лена Фридзам (Германия) – 2:5, RET., Снигур