Украинка завершила выступление на хардовом турнире во Франции
Дарья Снигур уступила в четвертьфинале Анне-Лене Фридзам
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 139) завершила выступление на хардовом турнире ITF W75 в Кальви, Франция.
Украинка, получившая первый номер посева, уступила в четвертьфинале Анне-Лене Фридзам (WTA 342) из Германии. В конце первого сета, при счете 2:5 в пользу соперницы, Дарья отказалась продолжать борьбу. Точная причина отказа пока неизвестна.
ITF W75 Кальви (Франция). Хард. Четвертьфинал
Дарья Снигур (Украина) [1] – Анна-Лена Фридзам (Германия) – 2:5, RET., Снигур
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