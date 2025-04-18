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Украина. Премьер лига
18 апреля 2025, 13:48 |
2053
0

Стало известно, когда начнется матч Ворскла – Александрия

Старт поединка запланирован на 14:05

18 апреля 2025, 13:48 |
2053
0
Стало известно, когда начнется матч Ворскла – Александрия
ФК Ворскла

В пятницу, 18 апреля, в 13:00 состоится матч 25-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Ворскла» и «Александрия».

Команды встретятся на стадионе «Ворскла» в Полтаве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Из-за воздушной тревоги в Полтавской области старт поединка сначала был перенесен на 13:30, но затем в регионе снова объявили о ракетной опасности. В итоге, после отбоя второй тревоги, было принято решение начать матч в 14:05 по киевскому времени.

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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