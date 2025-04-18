Украина. Премьер лига18 апреля 2025, 13:48 |
2053
0
Стало известно, когда начнется матч Ворскла – Александрия
Старт поединка запланирован на 14:05
18 апреля 2025, 13:48 |
2053
0
В пятницу, 18 апреля, в 13:00 состоится матч 25-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Ворскла» и «Александрия».
Команды встретятся на стадионе «Ворскла» в Полтаве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Из-за воздушной тревоги в Полтавской области старт поединка сначала был перенесен на 13:30, но затем в регионе снова объявили о ракетной опасности. В итоге, после отбоя второй тревоги, было принято решение начать матч в 14:05 по киевскому времени.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 апреля 2025, 14:28 0
Лео увлекается игрой Ламина Ямаля
Футбол | 17 апреля 2025, 18:20 5
Риццоли считает, что Попов должен был сразу получить красную карточку
Футбол | 17.04.2025, 23:17
Футбол | 17.04.2025, 16:11
Футбол | 18.04.2025, 09:05
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.04.2025, 06:23 24
17.04.2025, 08:35 1
18.04.2025, 07:48 6
17.04.2025, 21:10 10
Снукер
16.04.2025, 20:49 1
16.04.2025, 11:01 4
17.04.2025, 22:44 4