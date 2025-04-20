Флик требует у Барселоны трансфер игрока топ-сборной. Есть одно условие
Джонатан Та должен стать заменой Рональду Араухо
Немецкий центральный защитник леверкузенского «Байера» Джонатан Та может перейти в каталонскую «Барселону», сообщает издание El Nacional.
По информации источника, главный тренер «сине-гранатовых» Ханси Флик потребует подписания 29-летнего футболиста, если клубу удастся продать уругвайца Рональда Араухо, игрой которого недовольны его же партнеры по команде.
В сезоне 2024/25 Джонатан Та провел 44 матча на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
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