Флик требует у Барселоны трансфер игрока топ-сборной. Есть одно условие

Немецкий центральный защитник леверкузенского «Байера» Джонатан Та может перейти в каталонскую «Барселону», сообщает издание El Nacional.

По информации источника, главный тренер «сине-гранатовых» Ханси Флик потребует подписания 29-летнего футболиста, если клубу удастся продать уругвайца Рональда Араухо, игрой которого недовольны его же партнеры по команде.

В сезоне 2024/25 Джонатан Та провел 44 матча на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.