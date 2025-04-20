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Испания
20 апреля 2025, 12:30 | Обновлено 20 апреля 2025, 12:49
527
0

Флик требует у Барселоны трансфер игрока топ-сборной. Есть одно условие

Джонатан Та должен стать заменой Рональду Араухо

20 апреля 2025, 12:30 | Обновлено 20 апреля 2025, 12:49
527
0
Флик требует у Барселоны трансфер игрока топ-сборной. Есть одно условие
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханси Флик

Немецкий центральный защитник леверкузенского «Байера» Джонатан Та может перейти в каталонскую «Барселону», сообщает издание El Nacional.

По информации источника, главный тренер «сине-гранатовых» Ханси Флик потребует подписания 29-летнего футболиста, если клубу удастся продать уругвайца Рональда Араухо, игрой которого недовольны его же партнеры по команде.

В сезоне 2024/25 Джонатан Та провел 44 матча на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

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Барселона Байер трансферы Ханс-Дитер Флик Джонатан Та трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги Рональд Араухо
Дмитрий Вус Источник: El Nacional
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Теннис
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