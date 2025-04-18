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  4. ПСЖ планирует продлить контракт с французским вундеркиндом
Франция
18 апреля 2025, 13:53 |
800
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ПСЖ планирует продлить контракт с французским вундеркиндом

Брэдли Баркола может остаться во Франции до 2030 года

18 апреля 2025, 13:53 |
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ПСЖ планирует продлить контракт с французским вундеркиндом
Getty Images/Global Images Ukraine. Брэдли Баркола

Руководство ПСЖ планирует подписать новый контракт с французским вингером команды Брэдли Баркола. Об этом пишет инсайдер Николо Скир.

По информации источника, парижский клуб хочет продлить с французским вингером контракт до лета 2030 года, увеличив ему зарплату. Текущее соглашение француза с клубом рассчитано до лета 2028 года.

«ПСЖ» купил Баркола у «Лиона» летом 2023 года за 42 миллиона евро. В текущем сезоне 22-летний игрок забил 18 голов и отдал 15 ассистов, проведя 48 матчей на клубном уровне.

Ранее сообщалось, что Бавария нацелилась на звезду ПСЖ

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Брэдли Баркола ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу продление контракта
Олег Вахоцкий Источник: Николо Скира
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