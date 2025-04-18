ПСЖ планирует продлить контракт с французским вундеркиндом

Руководство ПСЖ планирует подписать новый контракт с французским вингером команды Брэдли Баркола. Об этом пишет инсайдер Николо Скир.

По информации источника, парижский клуб хочет продлить с французским вингером контракт до лета 2030 года, увеличив ему зарплату. Текущее соглашение француза с клубом рассчитано до лета 2028 года.

«ПСЖ» купил Баркола у «Лиона» летом 2023 года за 42 миллиона евро. В текущем сезоне 22-летний игрок забил 18 голов и отдал 15 ассистов, проведя 48 матчей на клубном уровне.

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