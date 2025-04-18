Ролан Гаррос остается последним турниром Grand Slam с линейными судьями

17 апреля в Париже состоялась традиционная предтурнирная пресс-конференция, посвященная проведению Ролан Гаррос 2025 года.

Президент Федерации тенниса Франции Жиль Мореттон и директор турнира Амели Моресмо представили множество нововведений и турнирных сюрпризов. Единственное, что остается незыблемым – это традиционные линейные судьи.

Жиль Мореттон объяснил это решение высоким качеством французского судейства, а также обеспокоенностью многих игроков по поводу использования электронной системы определения аута на грунтовом покрытии.

Таким образом, Ролан Гаррос остается последним турниром Большого шлема, на котором продолжат работать линейные судьи.