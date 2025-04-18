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Ролан Гаррос
18 апреля 2025, 13:40 | Обновлено 18 апреля 2025, 14:00
260
0

Ролан Гаррос остается последним турниром Grand Slam с линейными судьями

Состоялась традиционная предтурнирная пресс-конференция, посвященная проведению Ролан Гаррос

18 апреля 2025, 13:40 | Обновлено 18 апреля 2025, 14:00
260
0
Ролан Гаррос остается последним турниром Grand Slam с линейными судьями
FFT

17 апреля в Париже состоялась традиционная предтурнирная пресс-конференция, посвященная проведению Ролан Гаррос 2025 года.

Президент Федерации тенниса Франции Жиль Мореттон и директор турнира Амели Моресмо представили множество нововведений и турнирных сюрпризов. Единственное, что остается незыблемым – это традиционные линейные судьи.

Жиль Мореттон объяснил это решение высоким качеством французского судейства, а также обеспокоенностью многих игроков по поводу использования электронной системы определения аута на грунтовом покрытии.

Таким образом, Ролан Гаррос остается последним турниром Большого шлема, на котором продолжат работать линейные судьи.

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Амели Моресмо судьи (арбитры)
Вячеслав Кулаковский Источник
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