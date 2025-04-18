Ролан Гаррос остается последним турниром Grand Slam с линейными судьями
Состоялась традиционная предтурнирная пресс-конференция, посвященная проведению Ролан Гаррос
17 апреля в Париже состоялась традиционная предтурнирная пресс-конференция, посвященная проведению Ролан Гаррос 2025 года.
Президент Федерации тенниса Франции Жиль Мореттон и директор турнира Амели Моресмо представили множество нововведений и турнирных сюрпризов. Единственное, что остается незыблемым – это традиционные линейные судьи.
Жиль Мореттон объяснил это решение высоким качеством французского судейства, а также обеспокоенностью многих игроков по поводу использования электронной системы определения аута на грунтовом покрытии.
Таким образом, Ролан Гаррос остается последним турниром Большого шлема, на котором продолжат работать линейные судьи.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В Лигу чемпионов уже вышли: Бавария, Байер, Ливерпуль, ПСЖ и Барселона
У команд совершенно разные задачи: от борьбы за выживание до соревнования за титул