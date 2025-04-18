В 13.30 не начнут. Старт матча УПЛ снова перенесен из-за тревоги

В пятницу, 18 апреля, в 13:00 состоится матч 25-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Ворскла» и «Александрия».

Команды встретятся на стадионе «Ворскла» в Полтаве.

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Позже, из-за воздушной тревоги в Полтавской области, старт игры был отложен на 13:30 по киевскому времени, но вскоре в регионе снова объявили о ракетной опасности. Таким образом сейчас старт поединка перенесен на неопределенное время.