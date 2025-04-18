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  4. В 13.30 не начнут. Старт матча УПЛ снова перенесен из-за тревоги
Украина. Премьер лига
18 апреля 2025, 13:11 |
622
0

В 13.30 не начнут. Старт матча УПЛ снова перенесен из-за тревоги

«Ворскла» и «Александрия» никак не могут выйти на поле

18 апреля 2025, 13:11 |
622
0
В 13.30 не начнут. Старт матча УПЛ снова перенесен из-за тревоги
УПЛ

В пятницу, 18 апреля, в 13:00 состоится матч 25-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Ворскла» и «Александрия».

Команды встретятся на стадионе «Ворскла» в Полтаве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Позже, из-за воздушной тревоги в Полтавской области, старт игры был отложен на 13:30 по киевскому времени, но вскоре в регионе снова объявили о ракетной опасности. Таким образом сейчас старт поединка перенесен на неопределенное время.

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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