В 13.30 не начнут. Старт матча УПЛ снова перенесен из-за тревоги
«Ворскла» и «Александрия» никак не могут выйти на поле
В пятницу, 18 апреля, в 13:00 состоится матч 25-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Ворскла» и «Александрия».
Команды встретятся на стадионе «Ворскла» в Полтаве.
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Позже, из-за воздушной тревоги в Полтавской области, старт игры был отложен на 13:30 по киевскому времени, но вскоре в регионе снова объявили о ракетной опасности. Таким образом сейчас старт поединка перенесен на неопределенное время.
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