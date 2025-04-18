Украина. Премьер лига18 апреля 2025, 12:47 |
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Стартовый матч тура УПЛ перенесен из-за тревоги
Игра «Ворскла» – «Александрия» начнется в 13:30
18 апреля 2025, 12:47 |
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В пятницу, 18 апреля, в 13:00 состоится матч 25-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Ворскла» и «Александрия».
Команды встретятся на стадионе «Ворскла» в Полтаве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Из-за воздушной тревоги в Полтавский области время начала матча было перенесено.
Игра начнется на полчаса позже – в 13:30 по киевскому времени.
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Получить минусы от врагов Украины - вдвойне приятно
После ультиматума Рубио рашкинские зверюги только усиливают обстрелы украинских городов. В конце концов, какой бы Трамп не был, и как бы он не любил хуютина, всякому терпению бывает конец. Жду максимального усиления санкций против диктаторской недоимперии и начала ее конца. Ну и прекращения тревог - в этом случае.
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