Стартовый матч тура УПЛ перенесен из-за тревоги

В пятницу, 18 апреля, в 13:00 состоится матч 25-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Ворскла» и «Александрия».

Команды встретятся на стадионе «Ворскла» в Полтаве.

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Из-за воздушной тревоги в Полтавский области время начала матча было перенесено.

Игра начнется на полчаса позже – в 13:30 по киевскому времени.