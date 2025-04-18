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Украина. Премьер лига
18 апреля 2025, 12:47 |
388
2

Стартовый матч тура УПЛ перенесен из-за тревоги

Игра «Ворскла» – «Александрия» начнется в 13:30

18 апреля 2025, 12:47 |
388
2
Стартовый матч тура УПЛ перенесен из-за тревоги
УПЛ

В пятницу, 18 апреля, в 13:00 состоится матч 25-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Ворскла» и «Александрия».

Команды встретятся на стадионе «Ворскла» в Полтаве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Из-за воздушной тревоги в Полтавский области время начала матча было перенесено.

Игра начнется на полчаса позже – в 13:30 по киевскому времени.

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Вторая лига. Матчи 18 апреля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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DK2025
Получить минусы от врагов Украины - вдвойне приятно
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0
DK2025
После ультиматума Рубио рашкинские зверюги только усиливают обстрелы украинских городов. В конце концов, какой бы Трамп не был, и как бы он не любил хуютина, всякому терпению бывает конец. Жду максимального усиления санкций против диктаторской недоимперии и начала ее конца. Ну и прекращения тревог - в этом случае. 
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-2
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