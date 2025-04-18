Испанская теннисистка взяла паузу по причине психического расстройства

Испанская теннисистка Сара Соррибес-Тормо объявила о решении взять паузу в спортивной карьере – «временную или окончательную», по ее словам. Причина такого неожиданного решения – психическое здоровье. 28-летняя спортсменка решила остановиться, хотя всего неделю назад она выступала за сборную Испании в Кубке Билли Джин Кинг и выиграла все свои матчи.

Победительница восьми турниров WTA (из них два в одиночном разряде), а также бронзовый призер Олимпийских игр 2024 года в женском парном разряде демонстрировала в течении всей своей карьеры впечатляющую стабильность. Начиная с 2018 года, то есть на протяжении семи лет, Соррибес-Тормо не покидала топ-100 мирового рейтинга. В конце марта этого года она также выиграла грунтовый турнир WTA 250 в Боготе в паре с соотечественницей Кристиной Буксой.

«Всем привет. Я хотела вам сказать, что решила взять немного времени для себя. Время для себя, для головы и для тела.

На протяжении многих месяцев я страдаю на теннисном корте. Та Сара, которую все видят счастливой и жизнерадостной вне корта, – это не та, что у меня внутри. Я потеряла мотивацию к тренировкам, к прогрессу, к поездкам на турниры.

Моменты страданий сейчас куда чаще, чем моменты спокойствия. И это происходит с человеком, который всегда любил трудиться, развиваться и соревноваться. Поэтому, помимо того, что мне нужна помощь, я чувствую, что мне нужно остановиться (отдохнуть). Я не знаю, навсегда это или временно», – написала Сара Соррибес-Тормо от руки на открытке, фото которой опубликовала в соцсетях.

После ее объявления множество игроков отреагировали на новость. Джессика Бузас Манейро, Сара Эррани, Виктория Голубич, а также завершившая карьеру Карла Суарес Наварро. «Всегда рядом с тобой, воительница. Желаем тебе всего наилучшего в личной и профессиональной жизни», – написала Федерация тенниса Испании в соцсети X.