«Смешные деньги». Какую премию получили игроки Вереса за выход в УПЛ
Михаил Сергийчук рассказал о финансах «волков»
Бывший форвард ровенского «Вереса» Михаил Сергийчук рассказал, какой была премия за выход «волков» в Украинскую Премьер-лигу. Футболист заявил, что это были «смешные деньги».
– Какой была премия за выход Вереса в УПЛ?
– Да даже не знаю, стоит ли ее называть, чтобы никого не насмешить. На всю команду – 1000000 гривен. Это делилось между игроками, тренерским штабом и персоналом.
Ровенский «Верес» завоевал золотые медали Первой лиги в сезоне 2020/21, когда команду возглавлял Юрий Вирт. В настоящее время главным тренером клуба работает Олег Шандрук.«Волки» занимают 7 строчку в УПЛ, имея 32 пункта после 24 сыгранных матчей.
Ранее сообщалось, что Верес метит в еврокубки по итогам сезона УПЛ
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