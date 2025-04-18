«Смешные деньги». Какую премию получили игроки Вереса за выход в УПЛ

Бывший форвард ровенского «Вереса» Михаил Сергийчук рассказал, какой была премия за выход «волков» в Украинскую Премьер-лигу. Футболист заявил, что это были «смешные деньги».

– Какой была премия за выход Вереса в УПЛ?

– Да даже не знаю, стоит ли ее называть, чтобы никого не насмешить. На всю команду – 1000000 гривен. Это делилось между игроками, тренерским штабом и персоналом.

Ровенский «Верес» завоевал золотые медали Первой лиги в сезоне 2020/21, когда команду возглавлял Юрий Вирт. В настоящее время главным тренером клуба работает Олег Шандрук.«Волки» занимают 7 строчку в УПЛ, имея 32 пункта после 24 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что Верес метит в еврокубки по итогам сезона УПЛ