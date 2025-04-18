Что произошло? Раньери намерен посадить Довбика на скамейку запасных

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери намерен сделать ставку на Эльдора Шомуродова как на игрока стартового состава в матче 33-го тура Серии А с «Вероной», который состоится в субботу, 19 апреля.

Как сообщает Corriere dello Sport, украинский форвард римской команды Артем Довбик не принимал участия в открытой тренировке за два дня до встречи.

Такое решение было принято тренерским штабом из-за физического состояния 27-летнего нападающего. С Артемом ничего серьезного не произошло, но ему предоставили отдых.

Издание отмечает, что все это указывает на то, что украинец начнет матч с «Вероной» на скамейке запасных, а его конкурент за место в стартовом составе выйдет на поле с начала встречи.

Ранее экс-игрок «Ромы» жестко раскритиковал Довбика.