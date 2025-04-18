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  4. Что произошло? Раньери намерен посадить Довбика на скамейку запасных
Италия
18 апреля 2025, 12:41 |
896
3

Что произошло? Раньери намерен посадить Довбика на скамейку запасных

Артем не выйдет в стартовом составе Ромы в матче с Вероной

18 апреля 2025, 12:41 |
896
3
Что произошло? Раньери намерен посадить Довбика на скамейку запасных
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери намерен сделать ставку на Эльдора Шомуродова как на игрока стартового состава в матче 33-го тура Серии А с «Вероной», который состоится в субботу, 19 апреля.

Как сообщает Corriere dello Sport, украинский форвард римской команды Артем Довбик не принимал участия в открытой тренировке за два дня до встречи.

Такое решение было принято тренерским штабом из-за физического состояния 27-летнего нападающего. С Артемом ничего серьезного не произошло, но ему предоставили отдых.

Издание отмечает, что все это указывает на то, что украинец начнет матч с «Вероной» на скамейке запасных, а его конкурент за место в стартовом составе выйдет на поле с начала встречи.

Ранее экс-игрок «Ромы» жестко раскритиковал Довбика.

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Артем Довбик Рома Рим Клаудио Раньери Верона чемпионат Италии по футболу Серия A Эльдор Шомуродов
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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ALM
Шомуродов прогресує у грі, а Довбик зупинився у своєму розвитку. Хоча спочатку сезону Артем був на голову вище.
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0
Lev5455
думаю що тренер награвати на новий сезон буде саме цього казаха. Адже Артема заберуть. Ось і почався прес. 
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-1
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