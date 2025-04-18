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  4. Ворскла – Александрия. Стали известны стартовые составы на игру
Украина. Премьер лига
18 апреля 2025, 11:56 |
160
0

Ворскла – Александрия. Стали известны стартовые составы на игру

Матч 25-го тура УПЛ начнется в 13:00

18 апреля 2025, 11:56 |
160
0
Ворскла – Александрия. Стали известны стартовые составы на игру
УПЛ

В пятницу, 18 апреля, в 13:00 состоится матч 24-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Ворскла» и «Александрия».

Команды встретятся на стадионе «Ворскла» в Полтаве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Роман Блавацкий из Львова. Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на игру.

«Ворскла» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 21 балл. В активе «Александрии» – 54 очка, клуб разместился на 2-й позиции.

Стартовые составы на матч Ворскла – Александрия:

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Ворскла – Александрия. Текстовая трансляция матча
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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