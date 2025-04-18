Ворскла – Александрия. Стали известны стартовые составы на игру

В пятницу, 18 апреля, в 13:00 состоится матч 24-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Ворскла» и «Александрия».

Команды встретятся на стадионе «Ворскла» в Полтаве.

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Обслуживать матч будет арбитр Роман Блавацкий из Львова. Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на игру.

«Ворскла» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 21 балл. В активе «Александрии» – 54 очка, клуб разместился на 2-й позиции.

Стартовые составы на матч Ворскла – Александрия: